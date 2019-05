Ora è possibile installare Microsoft Edge su macOS

L'anno scorso Microsoft ha annunciato enormi cambiamenti al proprio browser Edge, incluso il fatto che si stava spostando sul motore open source Chromium (utilizzato dal suo principale concorrente Chrome) e l'azienda ha rivelato che sarebbe stata eseguibile anche su computer MacBook e Mac.

Ora sembra che sia già possibile scaricare e installare una prima versione di Microsoft Edge per macOS.

Microsoft Edge Canary 76.0.151.0 è stato avvistato online dall'utente Twitter WalkingCat , e nonostante Microsoft non lo abbia annunciato ufficialmente, il download sembra autentico.

Microsoft Edge for Mac Canary 76.0.151.0 https://t.co/T35gz9kpAIMay 7, 2019

Se volete provarlo sul vostro Mac non correte rischi, anche se vi ricordiamo che si tratta di una versione iniziale del browser, utilizzata per i test, quindi aspettatevi bug e funzioni incomplete. Se invece volete un'esperienza più affidabile, attendete la versione finale.

Abbiamo già sentito parlare delle nuove funzioni del nuovo browser basato su Chromium durante la Conferenza Microsoft Build 2019 , dedicata agli sviluppatori, quindi presto dovremmo sentire di più a proposito della versione Mac di Edge.

Ritorna su Mac

Il fatto che Microsoft pubblichi il suo browser Edge su macOS è degno di nota per diversi motivi. Edge non solo era originariamente un browser esclusivo di Windows 10, ma c' anche il fatto che rende un browser creato da Microsoft disponibile su Mac per la prima volta dopo 16 anni, da quando cioè Microsoft ha cessato gli aggiornamenti di Internet Explorer.

Un browser Microsoft potrebbe non essere una cosa che molti utenti Apple abbiano chiesto a gran voce, ma offrirà un browser alternativo basato su Chromium per coloro che non si fidano di affidare i propri dati a Google e il suo browser Chrome.

Rendere disponibile Edge su una vasta gamma di piattaforme è una mossa intelligente da parte di Microsoft - poiché nonostante sia installato di default in Windows 10, il browser ha faticato a guadagnare utenti rispetto ai suoi concorrenti.

Edge riuscirà ad avere successo su macOS diversamente da Windows? Sono capitate cose più strane...

Ecco la nostra selezione dei migliori Mac del 2019

Via Reddit