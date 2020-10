Oppo Find X2 Pro è uno smartphone di fascia alta a un prezzo piuttosto conveniente

Oppo, il famoso produttore di smartphone cinese, ha presentato la nuova serie Find X2, la seconda generazione dei suoi modelli di fascia alta con design all-screen.

I nuovi modelli sono due: Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro, con quest’ultimo che presenta specifiche superiori.

La versione precedente utilizzava un meccanismo a scomparsa per nascondere le fotocamere (sia quella frontale che posteriore) quando non venivano usate, mentre i nuovi modelli optano per un approccio meno innovativo: la fotocamera frontale è inserita in un foro nel display, e anche la tripla fotocamera posteriore ha una conformazione tradizionale.

L'X2 Pro è il primo smartphone a utilizzare il sensore IMX689 di Sony per la fotocamera principale, il quale, secondo Oppo, sarebbe il sensore più grande tra tutti quelli attualmente disponibili da 48 MP. Questo significa che la qualità delle immagini dovrebbe essere eccellente. Non dimentichiamo inoltre che i sensori di Sony vengono ampiamente utilizzati dai migliori smartphone recenti, quindi non c'è motivo di preoccuparsi.

Oltre alla fotocamera principale da 48 MP, è presente una lente grandangolare sempre da 48 MP e un teleobiettivo da 13 MP con zoom ibrido 10x. Il comparto fotografico del modello standard è lo stesso, fatta eccezione della lente grandangolare, che è da 12 MP invece dei 48 MP della variante Pro.

Entrambi gli smartphone hanno un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ambedue hanno una risoluzione QHD+ (1440 x 3168 pixel), una luminosità massima di 1200 nits, certificazione HDR 10+ e possono aumentare la frequenza di aggiornamento dei normali contenuti a 60 fps o 120 fps, usando il processore O1 Ultra Vision Engine.

Montano lo Snapdragon 865, che porta con sé la connettività 5G, quindi non ci sarà una versione solo 4G di questo smartphone.

Oppo Find X2 Pro viene fornito con 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, mentre non è ancora chiaro quanta memoria avrà il modello standard. La batteria da 4260 mAh del Find X2 Pro può essere caricata rapidamente grazie alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W.

La scocca dell’Oppo Find X2 è in vetro, mentre quella del Find X2 Pro ha due varianti, in ceramica e in pelle vegana.

Oppo ha confermato che la versione Pro sarà disponibile per l’acquisto in Italia maggio 2020, ma ci sono ancora delle incertezze in merito a dove di preciso saranno messi in vendita i due smartphone.

Il modello base purtroppo non arriverà in Italia e questo è davvero un peccato, perchè i prezzi probabilmente sarebbero stati abbastanza competitivi, con il modello standard che avrebbe avuto un costo di circa 700 euro (versione da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno).