Nvidia sta per lanciare uno strumento AI che migliora i video su YouTube

Nvidia ha finalmente svelato la data di lancio ufficiale della funzione RTX Video Super Resolution, annunciata per la prima volta durante il CES 2023. Lo strumento, che consente di scalare i video fino a 4K utilizzando l'intelligenza artificiale, sarà disponibile da febbraio 2023 per i browser Chrome ed Edge.

Come chiarito da PC Gamer, RTX Video Super Resolution consentirà "risoluzioni superiori a 1080p. Potrà eseguire l'upscaling di video con una risoluzione nativa compresa tra 360p e 1440p e funzionerà con video con frame rate fino a 144Hz".

Questa funzione richiede una GPU RTX serie 3000 o 4000. Se siete curiosi di capire come funziona date un'occhiata al video qui sotto.

Il futuro dell'upscaling video è l'AI?

Sebbene l'upscaling dei video 4K non sia una novità per la TV, finora non è mai stato impiegato per lo streaming video su browser. Il fatto che queste risoluzioni si ottengano grazie all'intervento dell'intelligenza artificiale la dice lunga sul futuro dell' upscaling video.

Sebbene questa tecnologia AI ci mostri risultati davvero incredibili, come possiamo vedere dal video dimostrativo, l'AI, in generale, è diventata un problema scottante a causa dell'uso improprio che se ne fa e dei problemi di violazione dei diritti d'autore che ne derivano in alcuni ambiti, uno su tutti l'arte.

Detto questo, sarà affascinante osservare i progressi e i miglioramenti della funzione RTX Video Super Resolution e scoprire come si comporterà all'atto pratico. Speriamo che questa applicazione non incontri lo stesso livello di controversie di altri software AI e che il suo uso si diffonda ad altri mezzi.