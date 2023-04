Nuova gamma Lenovo Legion: portatili gaming con chipset AI e molto altro

Lenovo ha recentemente annunciato l'arrivo della nuova gamma di dispositivi Legion dedicati al gaming che include portatili, PC e monitor. La novità più interessante per il 2023 è senza dubbio il nuovo chip Lenovo LA AI, il primo processore AI dedicato ai laptop da gaming che si troverà a bordo dei Legion Pro e Legion Slim di ottava generazione.

I chip AI di Lenovo fanno uso del sistema Lenovo AI Engine+ per regolare dinamicamente il sistema di raffreddamento Lenovo Legion ColdFront 5.0 in modo da ottenere le migliori prestazioni possibili limitando al massimo il rumore e i consumi.

Il sistema Lenovo AI Engine+ alimentato dal chip Lenovo LA AI, sfrutta un algoritmo di machine learning per ottimizzare al meglio le prestazioni del sistema. Il chip utilizza l'apprendimento automatico del software, distribuito tramite Lenovo Vantage, per monitorare gli FPS durante le sessioni di gioco e si regola dinamicamente per ottenere le massime prestazioni.

Offrendo un TDP superiore fino al 15%, questa combinazione di chip e software di apprendimento automatico consente ai nuovi portatili della serie Legion di raggiungere prestazioni più elevate rispetto alle generazioni precedenti. I laptop Lenovo Legion sono inoltre dotati di Tobii Horizon, un sensore di rilevamento dei movimenti della testa integrato che offre ai giocatori un elevato livello di immersione.

Ma andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova gamma Lenovo Legion 2023.

Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 7

Lenovo Legion Pro 7i e Lenovo Legion Pro 7 sono i due modelli di punta della serie Legion e per la prima volta possono contare su un chipset AI per l'ottimizzazione delle prestazioni. Entrambi i modelli consentono di scegliere tra i nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione o AMD Ryzen serie 7000 e equipaggiano le più recenti GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX.

Il sistema di raffreddamento Lenovo Legion ColdFront 5.0 con Hybrid Thermals sfrutta un'infusione di metallo liquido per evitare il throttling, mentre il calore viene espulso attraverso le enormi prese d'aria di scarico sul retro e sui lati del telaio. Questo sistema garantisce un TDP di ben 235 W. Il chip Lenovo LA AI che alimenta Lenovo AI Engine+ migliora ulteriormente le prestazioni massimizzando gli FPS.

A bordo troviamo anche gli ottimi display PureSight 16:10 da 16 pollici con risoluzione WQXGA 2560x1600 che supportano una frequenza di aggiornamento variabile fino a 240Hz. Per sottolineare il carattere gaming dei Legion Pro, Lenovo ha incluso anche la tastiera TrueStrike con sistema Lenovo Legion Spectrum RGB personalizzabile per ogni tasto.

A bordo troviamo anche una batteria Super Rapid Charge da 99,99 Wh e un sistema di ricarica rapida. Il tutto all’interno di un telaio interamente in metallo, disponibile nella colorazione Onyx Grey.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo Legion Pro 5i e Legion Pro 5

Lenovo Legion Pro 5i e Legion Pro 5 sono equipaggiati rispettivamente con processori Intel Core di tredicesima generazione e AMD Ryzen serie 7000 e possono contare sulle più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX. Anche in questo caso troviamo il sistema di raffreddamento ColdFront 5.0 di Lenovo Legion che garantisce temperature moderate anche sotto sforzo. Come sui modelli della gamma Legion Pro 7, anche i Legion Pro 5 possono contare sul chip Lenovo LA AI che monitora il carico di CPU e GPU per regolare dinamicamente la gestione del calore e ottenere prestazioni ancora maggiori. Le impostazioni del chip Lenovo LA1 possono essere regolate con precisione tramite Lenovo Vantage, fornendo il pieno controllo su ventole, controlli di overclocking e altre funzionalità necessarie per sfruttare appieno i 200 W totali del TDP.

Lenovo non ha badato a spese per i display dei suoi Legion Pro 5 equipaggiati con display PureSight da 16 pollici (16:10) WQXGA con frequenza di aggiornamento variabile fino a 240 Hz. A bordo troviamo anche la tastiera da gaming Lenovo Legion Spectrum 4-zone RGB TrueStrike disponibile sia in versione RGB che con retroilluminazione bianca. Per garantire il massimo della mobilità e consentire di giocare sempre, ovunque vi troviate, Lenovo ha scvelto la batteria Super Rapid Charge Pro da 80 Wh.

Tutti questi componenti sono alloggiati in un telaio composto da una parte superiore in metallo e da una piastra inferiore in polimero disponibile nelle colorazioni Onyx Grey e Abyss Blue.

Lenovo Legion Slim 7i e 7

La nuova serie Lenovo Legion Slim 7 di ottava generazione si pone come compromesso ideale tra portabilità e potenza. Lenovo Legion Slim 7i è equipaggiato con processori fino a Intel® Core™ i9-13900H di 13a generazione mentre Lenovo Legion Slim 7 dispone di processori fino a AMD Ryzen™ 9 7940HS. Entrambi possono contare su schede video NVIDIA® GeForce RTX ™ 4070 e fino a 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz. A bordo troviamo i display Lenovo PureSight 16:10 da 16 pollici con pannelli WQXGA 240Hz VRR 500nit (ideali per il gaming) o pannelli 3.2K 165Hz VRR 430nit con 100% DCI-P3 pensati per chi opera nel campo della creazione di contenuti.

A bordo troviamo un sistema termico avanzato ColdFront 5.0 di Lenovo Legion, con tubi di calore ibridi quadrupli in rame, composto termico a cambiamento di fase e una nuovissima presa d'aria e sistema di ventole a 90 lame. Anche in questo caso possiamo contare sul supporto del chip Lenovo LA AI integrato, che regola dinamicamente le prestazioni termiche per massimizzare i framerate e ridurre al minimo il rumore, consentendo a Lenovo Legion Slim 7i e 7 di raggiungere un TDP fino a 140 W.

La batteria da 99,99 Wh consente di lavorare ininterrottamente con un massimo di 10 ore di autonomia, mentre la tecnologia Super Rapid Charge fornisce una ricarica completa in soli 80 minuti; entrambe le porte USB-C® supportano la ricarica da 140 W e DisplayPort™ 1.4. Il Wi-Fi 77 è supportato grazie alla scheda Filogic 380 Wi-Fi 7 di MediaTek, rendendo la serie Lenovo Legion Slim 7 uno dei primi laptop al mondo con Wi-Fi 7.

La tastiera Lenovo Legion TrueStrike di dimensioni standard ha un tastierino numerico completo, tasti direzionali sovradimensionati e una corsa di 1,5 mm progettata per una digitazione fluida durante lunghe sessioni. Il layout è completamente personalizzabile sia con copritasti WASD intercambiabili sia tramite l'illuminazione RGB Lenovo Legion Spectrum ed è disponibile anche con retroilluminazione bianca per chi cerca un'estetica più sobria.

Lo chassis interamente in metallo sottile (fino a 17,99 mm nel punto più sottile) è disponibile in Storm Grey o Glacier White e pesa meno di 2 kg.

(Image credit: Lenovo)

Lenovo Legion Slim 5i e Legion Slim 5

Lenovo Legion Slim 5i e 5 sono disponibili nei formati da 16 e da 14 pollici e dispongono di processori fino a Intel Core i7-13700H di 13ma e fino a AMD Ryzen 9 7840HS. Entrambi i modelli equipaggiano GPU NVIDIA fino a GeForce RTX 4070. Anche in questo caso troviamo il sistema di raffredammento Legion ColdFront 5.0 e il chip LA1 AI.

Il TDP da 160 W è ideale per chi cerca prestazioni di gioco ma è attento ai consumi. Tutti i laptop della serie Lenovo Legion Slim 5 possono essere configurati con un massimo di 32 GB di RAM DDR5 da 5600 Mhz ed espandibili fino a 64 GB. Entrambe le varianti sono equipaggiate ocn display Lenovo PureSight da 16 pollici WQXGA 16:10 500nit con VRR fino a 240Hz.

La batteria da 80 Wh offre fino a 8 ore di autonomia e supporta la Super Rapid Charge, oltre ad avere una porta USB-C che supporta la ricarica da 140 W. Anche in questo caso troviamo le nuove tastiere Legion TrueStrike RGB completamente personalizzabili e disponibili anche con illuminazione bianca.

(Image credit: Lenovo)

Monitor gaming Lenovo Legion

Lenovo ha presentato anche due monitor gaming di fascia alta, ovvero Lenovo Legion Y34wz-30 e R45w-30.

Entrambi dispongono di un ingresso RJ45 integrato ad alta velocità da 2,5 G e sono compatibili con il software Artery di Lenovo che offre funzioni di gioco avanzate.

Il nuovo monitor da gioco Lenovo Legion Y34wz-30 dispone di un pannello mini-LED HDR 1000 curvo con risoluzione WQHD che misura 34 pollici e offre un contrasto realistico tra ombre profonde e luminosità nitida. Con una copertura del 125% della gamma sRGB, il 95% di profondità del colore DCI-P3 a 10 bit e la precisione del colore Delta E <2 questo monitor vanta specifiche eccellenti per gaming e content creation. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz (overcloccata) e il tempo di risposta MPRT di 1 ms garantiscono immagini fluide e definite. Il Lenovo Legion Y34wz-30 supporta anche 140 W di potenza tramite USB-C, fornendo alimentazione a laptop o altri dispositivi, oltre a vantare un ingresso HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e un hub USB per supportare tutta una serie di connessioni.

Infine Lenovo ha presentato il display Legion R45w-30, il nuovissimo monitor widescreen 32:9 da 44,5 pollici con spazio di colore 120% sRGB, 115% DCI-P3 e un picco di luminosità di 500 nit. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz ed è overcloccabile a 170 Hz mentre il tempo di risposta è di 1ms. A bordo troviamo il supporto per AMD FreeSync® Premium Pro e New Adaptive Sync, oltre alle porte USB-C gen 2 con 75 W di potenza intelligente, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 , un hub USB e le porte di uscita audio per cuffie e microfono.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

La nuova serie Lenovo Legion sarà disponibile nei negozi giugno ai prezzi suggeriti:

Lenovo Legion Pro 7 e 7i (16", 8) saranno disponibili a partire da €3.199

Lenovo Legion Pro 5 e 5i (16", 8) saranno disponibili a partire da €2.099

Lenovo Legion Slim 7i e 7 (16", 8) saranno disponibili a partire da €3.099

Lenovo Legion Slim 5i e 5 (16", 8) saranno disponibili a partire da €1.999

I monitor da gioco Legion Y34wz-30 saranno disponibili a partire da €999

I monitor da gioco Legion R45w-30 saranno disponibili a partire da €1.099

Lenovo Legion Pro 7 e 7i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €2.749. Lenovo Legion Pro 5 e 5i sono già disponibili e configurabili su Lenovo.com/it a partire da €1.849.

In Spazio Lenovo saranno disponibili Legion Pro 7i a partire da 3.999 con processore Intel® Core™ i9 32GB/1TB scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 12GB e display HDR da 16” WQXGA (2560x1600) e Legion Pro 5i a 2.699 con processore Intel® Core™ i7 16GB/1TB scheda grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB e display HDR da 16” WQXGA (2560x1600).