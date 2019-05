Non solo un nuovo sito, Facebook verrà ripensato da cima a fondo

Dopo un 2018 a dir poco difficile, che ha spinto Facebook ad ammettere di non godere della migliore reputazione quando si parla di privacy, Mark Zuckerberg ha annuciato grandi novità in vista per il social network per il 2019.

Infatti, nel corso della conferenza F8, svoltasi a San Jose, in California, vicino alla sede di Facebook, il fondatore del colosso dei social media ha rivelato che Facebook verrà riprogettato completamente. Il CEO ha anche affrontato tutti i problemi che hanno colpito la piattaforma lo scorso anno: privacy, sicurezza e fiducia in calo.

La nuova versione di Facebook, nome in codice FB5, sarà il più grande cambiamento per il social da qualche anno a questa parte: praticamente tutti gli aspetti della piattaforma subiranno modifiche. La carne al fuoco è tanta e quindi abbiamo raccolto per voi tutte le novità principali.



Nuovo design per la versione web e la versione mobile

Come abbiamo detto, il quinto grande aggiornamento per Facebook, noto con la sigla FB5, è in arrivo e porrà le community, i Gruppi di Facebook, al centro mentre tutta la piattaforma sarà riprogettata per essere più veloce, più affidabile e più bella da vedere.

La nuova app per smartphone sarà disponibile nelle prossime settimane e dovrebbe garantire un'esperienza d'uso più rapida e immersiva.

Facebook ha reso trovare quello che state cercando più semplice e, aspetto più importante, afferma che la nuova piattaforma sarà più sicura. Si tratta dell'aggiornamento con il maggior numero di novità di rilievo degli ultimi 5 anni, e Facebook avrà pure un nuovo logo nel 2019.

Anche la versione desktop di Facebook verrà aggiornata e dovrebbe essere meno famelica in termini di risorse di sistema, andando a ricalcare il design della app mobile. Arriverà nei prossimi mesi, sebbene alcune novità saranno disponibili da subito.

Community al centro

Zuckerberg ha fatto capire chiaramente che il cuore di Facebook diventeranno le community, sia pubbliche che private. Questo vuol dire che i gruppi diventeranno la parte centrale della piattaforma, dato che sono già decine di milioni quelli attivi su Facebook.

I gruppi saranno più semplici da trovare e sarà più semplice esserne parte attiva grazie a una riprogettata scheda apposita. In questa scheda potrete vedere un feed personalizzato relativo ai vostri gruppi, in modo da avere tutte le novità sotto mano anziché sparse tra il feed delle notizie.

Inoltre, i consigli relativi ai gruppi spunteranno in vari punti, ma il tipo di consiglio sarà legato a quello che si fa all'interno della piattaforma. Per esempio, se siete nel Marketplace vi verranno suggeriti più gruppi di acquisto e vendita, mentre se siete nella sezione giochi, compariranno più gruppi relativi al mondo videoludico.

Anche il Feed delle notizie verrà riprogettato in modo da rendere più semplice la condivisione direttamente nei gruppi. Ma non è finita qui: questa maggiore attenzione alle community si traduce in altre novità.

Infatti, Facebook sta portando Facebook Dating, la piattaforma per incontri,

in diversi paesi con una nuova funzione chiamata Secret Crush. Si tratta di una novità che potrete scegliere di attivare o meno, e consente di fare il nome di nove amici per i quali avete un interesse di natura sentimentale.

Se qualcuno di questi nove amici ha aderito al programma, e anche lei/lui ha un debole per voi, allora verrete messi in contatto, in caso contrario nessuno saprà i nomi di queste nove persone.

Facebook Dating è attivo in cinque Paesi e adesso approderà in altri 14. Il servizio sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dalla fine dell'anno.

Ci saranno anche altri modi per espandere la propria cerchia di amici, attraverso la funzione "Meet new friends". Anch'essa sarà su base volontaria e quindi vi verranno proposti solo contatti disposti a fare nuove amicizie. Questa funzionalità sarà attiva anche all'interno dei gruppi, in modo da fare amicizia con i membri dei vostri gruppi preferiti.

Cos'altro c'è da sapere?

Anche Facebook Marketplace sarà migliorato. Per quanto riguarda il Paese a stelle e strisce, sarà possibile spedire prodotti su tutto il territorio nazionale e non più solo a livello locale. Inoltre, gli utenti potranno pagare gli acquisti in maniera sicura tramite l'app di Facebook. Tutto ciò dovrebbe rendere lo shopping sul social network più famoso del pianeta più sicuro sia per i compratori sia per i venditori.

Anche la sezione degli eventi avrà un look tutto nuovo, rendendo più semplice la visualizzazione degli eventi vicino a voi. Sarà possibile mettersi d'accordo con i vostri amici, trovare imprese della zona o il ristorante che fa per voi sulla base delle vostre preferenze.

Come avete visto, i cambiamenti in vista per Facebook nei prossimi mesi saranno parecchi e potrebbero trasformare il modo in cui usiamo la piattaforma nella vita quotidiana: come minimo, speriamo che queste novità rendano la piattaforma più sicura e meno controversa.

Crediti immagine: Facebook