Nokia, in arrivo un nuovo smartphone 5G con Snapdragon 690

Nokia sta facendo un ottimo lavoro nell'offrire più smartphone per ogni fascia di prezzo nel mercato globale. Nuovi sviluppi sulla vicenda suggeriscono che sarà anche una delle prime aziende a portare il 5G su smartphone a prezzi accessibili.

L'amministratore delegato di HMD Global, Juho Sarvikas, si è congratulato con Qualcomm per il lancio del nuovo processore Snapdragon 690 . Ha anche spiegato come favorirà Nokia nel proporre il 5G a un prezzo più conveniente. Non è la prima volta che Nokia usa questo tipo di argomentazioni per parlare dei suoi prossimi prodotti.

Congratulations @cristianoamon and the awesome team at @Qualcomm for the launch of #Snapdragon 690 Mobile Platform! We are excited to bring our Nokia Phones vision of a truly global, future proof 5G experience at an even more affordable price with this transformational platform! pic.twitter.com/yctqfE13sYJune 17, 2020