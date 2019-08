Nokia 9 PureView, un nuovo modello 5G potrebbe arrivare presto

Quando il Nokia 9 PureView è uscito, ci sono stati molti pareri discordanti. Sembra però che la HMD Global (l'azienda che sta dietro gli ultimi smartphone marchiati Nokia) stia lavorando a un nuovo top di gamma per alcuni miglioramenti.

Questo è quanto dice NokiaPowerUser, un sito dedicato agli smartphone Nokia. Suggerisce che l'azienda stia lavorando al modello successivo del PureView originale e che si chiamerà Nokia 9.1 PureView.

Secondo quanto dichiarato, il Nokia 9.1 PureView originariamente è stato pensato per uscire nel Q3 2019, quindi tra luglio e settembre. Dopo le reazioni mediocri nei confronti dello smartphone originale, soprattutto per quanto riguarda la fotocamera, l'azienda ha deciso di impiegare più tempo per assicurarsi che la riuscita delle fotocamere del nuovo modello sia il migliore possibile.

Sembra che il Nokia 9.1 avrà la fotocamera frontale inserita in un foro sul display. Si tratta di una cosa già vista sul Nokia X71 e su vari smartphone usciti nel 2019.

Per quanto riguarda le specifiche, ci aspettiamo che abbia molto in comune con i Nokia 9 PureView originale, come il chipset Snapdragon 855 e la stessa risoluzione della fotocamera.

Un'altra cosa importante che interesserà il Nokia 9.1 PureView è il possibile supporto al 5G. Per ora non ci sono dispositivi Nokia abilitati per il 5G, ed è probabile che il nuovo PureView sarà il primo. Abbiamo sentito anche che l'azienda sta progettando uno smartphone 5G economico, ma non crediamo si tratti del Nokia 9.1 PureView.

Non sappiamo ancora niente di certo sul Nokia 9.1 PureView, se non che effettivamente esiste davvero. Sembra che la presentazione ufficiale sia stata ritardata, quindi tutte queste indiscrezioni vanno prese con le pinze.