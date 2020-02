Nissan Switch permette di cambiare veicolo ogni giorno

Guidare ogni giorno lo stesso veicolo potrebbe risultare noioso per molte persone; per questo motivo Nissan ha deciso di proporre un servizio di abbonamento che consente di cambiare ogni giorno auto.

Questo servizio si chiama Nissan Switch e si rivolge a coloro che vogliono scuotere la propria routine quotidiana. Tuttavia il servizio potrebbe risultare una seccatura in quanto bisognerà adattarsi di volta in volta ai vari modelli, diversi tra loro per caratteristiche e stile di guida.

Nissan descrive il servizio come "guida su richiesta", riferendosi chiaramente al successo dei servizi di contenuti come Netflix, Disney Plus o Hulu, che consentono agli abbonati di accedere a una grande varietà di film e programmi televisivi pagando una quota mensile.

Ci sono servizi simili offerti da Audi e Mercedes-Benz, quindi è chiaro che esiste un mercato anche per questo genere di servizi, ma se credete di cambiare la vostra auto così spesso, potreste rimanere delusi.

Un servizio per pochi

Il prezzo di Nissan Switch ne fà un servizio al di fuori dalla portata della maggior parte degli automobilisti. Il prezzo base è di circa 650 euro al mese e include i modelli Altima, Rogue, Pathfinder e Frontier. È possibile inoltre scegliere il servizio premium da circa 850 euro al mese, che include i modelli Leaf Plus, Maxima, Murano, Armada, Titan e 370Z.

Inizialmente Nissan Switch sarà disponibile a Houston, in Texas, ed è improbabile che il servizio possa in qualche modo espandersi anche in altri Paesi, soprattutto se consideriamo il prezzo. Il noleggio è una pratica sempre più diffusa in diversi settori , incluse le auto; basti considerare che Tesla ha in mente di convertire i suoi modelli elettrici in taxi quando non vengono utilizzati. Detto questo, avere un’auto di proprietà potrebbe diventare una rarità nel corso dei prossimi anni.

Via Pocket-Lint