Nissan Rogue 2020, lo schermo mostra l’automazione in tempo reale

Poter guardare la gestione di un'auto in tempo reale è fantastico. Una cosa è sapere che c’è un sistema intelligente che ci aiuta a controllare l’auto, ma una cosa diversa e molto più interessante è vedere che cosa sta facendo questa tecnologica e come funziona.

Come accade per esempio sul display 4x4 della Nissan Rogue 2020 (un crossover sportivo). Potrebbe non trattarsi di una tecnologia entusiasmante, ma ci aiuta a comprendere che cosa succede. Durante la guida, il veicolo monitora lo stato di ogni pneumatico in tempo reale e può distribuire la coppia alle singole ruote in base agli ostacoli incontrati lungo il percorso.

Il display 4x4

Ho testato la trazione AWD della Nissan Rogue in una giornata nevosa guidando attraverso alcuni banchi di neve per verificare l'intervento dell'IA nella gestione della trazione. È interessante guardare la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori durante la guida; una chicca esclusiva di questa vettura. Nella guida su strada, la coppia è distribuita per lo più sulle ruote anteriori, tuttavia nel test veniva equamente distribuita, per districarsi dai cumuli di neve.

Detto questo, non stavo guidando su un enorme banco di neve o su una strada innevata. I veicoli AWD sono pensati per gestire le condizioni precarie della normale guida invernale, ma non sono veri veicoli 4x4. Le AWD sono abbastanza per assicurarsi di arrivare a destinazione.

(Image credit: Nissan)

In un episodio, l’auto ha iniziato a sbandare, e la potenza si è spostata sul posteriore in modo un po’ più brusco di quanto ci saremmo aspettati.È stato affascinante guardarlo in tempo reale. Ho testato molte altre auto AWD, comprese quelle che usano il rilevamento automatico dello slittamento, e conosco la sensazione, ma questa è stata la prima volta che lo potevo vedere su un'interfaccia grafica.

Tutto sotto controllo

Questo è il futuro della guida; i conducenti vogliono verificare l’intervento dell’IA e la gestione delle risorse di un'auto a guida autonoma. In questo momento può sembrare magico, ma si tratta solo di algoritmi e codice di programmazione, eppure quando lo si sperimenta alla guida, sembra che qualcuno guidi al posto nostro.

Ritengo che il display 4x4 della Rogue avrà successo, tutti vorranno un'interfaccia che mostri regolazioni, suggerimenti e manovre in tempo reale per evitare incidenti. La modalità 4x4 è un passo nella giusta direzione, ma abbiamo bisogno di ulteriori strumenti per monitorare l'azione dei sistemi di bordo.