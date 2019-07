Nintendo Switch Lite costa 219 euro?

Nintendo ha annunciato da pochissimo la nuova Nintendo Switch Lite, una versione portatile della sua console portatile, con i controller fisicamente attaccati al corpo principale, e che non prevede la connessione alla TV.

Uno dei dettagli che ancora non godono di ufficialità è il prezzo in euro. Nintendo ha detto che la console costa 199 dollari (+ tasse), ma nient'altro. Ebbene, la console è comparsa su Amazon Spagna a 239,99€ in prenotazione, e pare che questo potrebbe essere il prezzo definitivo. Successivamente Gamestop Italia ha fatto la stessa cosa, proponendo però la Nintendo Switch Lite a 219 euro.

Non si tratta ovviamente di prezzi ufficiali, e in entrambi i casi gli annunci potrebbero essere semplicemente dei "segnaposto". È possibile, cioè, che alla fine il prezzo sia differente da quello indicato.

Se dovesse capitare, chi ha prenotato la Nintendo Switch Lite avrà modo di annullare la prenotazione senza incorrere in alcun costo; oppure potrà comprarla al prezzo reale.