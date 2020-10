Netflix rimuove "Le terrificanti avventure di Sabrina" dal suo catalogo

Netflix ha cancellato Le terrificanti avventure di Sabrina (Chilling Adventures of Sabrina), la serie TV per adolescenti a tema horror che ha riportato in voga la protagonista di Sabrina, vita da strega. La conferma arriva direttamente da Netflix che ha dichiarato che gli ultimi otto episodi andranno in onda alla fine di quest'anno. Naturalmente, i fan non sono affatto contenti di questa decisione e hanno avviato una campagna per salvare il telefilm.

Oltre 30.000 fan hanno firmato una petizione su Change.org per salvare la serie. Gli ultimi nuovi episodi dello spettacolo sono stati rilasciati nel gennaio di quest'anno, che ha segnato la prima metà della sua terza stagione.

Le terrificanti avventure di Sabrina, in varie occasioni, è entrato nella nostra lista delle migliori serie tv di Netflix . Kiernan Shipka veste i panni di Sabrina Spellman, che nella serie viene proposta come una versione sorprendentemente cupa e seria del personaggio che deriva dall'omonimo fumetto. In Italia conosciamo le sue avventure soprattutto per il telefilm di Sabrina, vita da strega, andato in onda dal 1996 fino al 2003

Sia la serie che il fumetto sono opera di Roberto Aguirre-Sacasa, che ha anche creato la serie The CW Riverdale. L'interesse di Netflix per la serie era in parte motivato dal successo di Riverdale sulla piattaforma di streaming.

Gli episodi complessivi di Le terrificanti avventure di Sabrina saranno quindi 36, contando anche quelli finali.

Perché Netflix annulla alcune serie tv?

Difficile capire perché alcune serie tv rimangono su Netflix per anni e anni, mentre altre vengono cancellate. Questo perché Netflix non condivide i dati di visualizzazione dei suoi spettacoli, quindi restano soltanto i vari sondaggi sugli ascolti e le liste fornite dalla piattaforma riguardo le prime 10 serie più viste.

Come notato da The Hollywood Reporter , tuttavia, Sabrina è solo una delle serie rimosse da Netflix. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad altre rimozioni dal suo catalogo. Anche serie come Ozark, The Kominsky Method e Dead To Me stanno infatti per concludersi definitivamente. Ad accomunare questi show c’è solo il fatto che non sono stati prodotti direttamente da Netflix.

Tuttavia ciò potrebbe non significare nulla, dal momento che tutte queste serie TV hanno avuto più stagioni per affermarsi prima che Netflix decidesse di eliminarle.