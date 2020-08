Microsoft supporta Epic nella guerra contro Apple

La guerra tra Epic e Apple non sembra destinata a concludersi in breve tempo. L'azienda di Cupertino, dopo aver recentemente rimosso Fortnite dall'App store in seguito a una violazione del regolamento, vuole limitare l'accesso di Epic agli strumenti per gli sviluppatori dei sistemi operativi MacOS e iOS.

La mossa di Apple potrebbe avere delle forti ripercussioni su molti produttori di titoli di terze parti, come sottolineato dal CEO di Microsoft Phil Spencer, che in un tweet si è schierato apertamente contro questa decisione.

Today we filed a statement in support of Epic's request to keep access to the Apple SDK for its Unreal Engine. Ensuring that Epic has access to the latest Apple technology is the right thing for gamer developers & gamers https://t.co/72bLdDkvUxAugust 23, 2020

In gioco c'è ben più di Fortnite, titolo di punta prodotto da Epic. L'azienda infatti è proprietaria dell'Unreal Engine, motore grafico largamente utilizzato tra i produttori di videogame, oltre che in ambito cinematografico e per molte applicazioni VR.

Microsoft ha affermato che limitare l'accesso agli strumenti di sviluppo di Apple "impedirebbe a Epic di supportare l'Unreal Engine su iOS e macOS, ponendo in un sostanziale svantaggio il motore grafico e tutti coloro che hanno prodotto, stanno producendo e produrranno titoli basati su di esso".

Phil Spencer ha poi aggiunto che "La decisione di Apple di impedire a Epic di sviluppare e supportare l'Unreal Engine su iOS e macOS danneggerà produttori e giocatori".

Apple ha risposto che le regole valgono per tutti "non faremo eccezioni per Epic perché crediamo che non sia giusto mettere i loro interessi di fronte alle linee guida che proteggono i nostri clienti".

(Image credit: Epic Games)

La polemica infiamma

Microsoft si era già schierata contro i termini e le condizioni dell'App Store, motivo scatenante della disputa con Epic. A sollevare la polemica fu la scelta di Apple di negare la riproduzione di titoli Xbox su iPhone, decisione che Microsoft non ha di certo gradito.

Non a caso in un altro contenzioso tra Apple e un altro produttore andato in scena all'inizio dell'anno, Brad Smith, presidente di Microsoft, ha espresso pubblicamente il suo disappunto rispetto alle politiche dell'azienda concorrente.

Microsoft ha inoltre dichiarato che Apple è l'unica piattaforma che "impedisce ai suoi utenti di usare servizi di cloud gaming e di abbonamento ai giochi".

Del resto il Windows Store, come anche l'Xbox Store, richiedono un contributo che va dal 15 al 30% per ogni software/gioco venduto, tariffe simili a quelle imposte da Apple sul suo App Store.

Fonte: bbc.com