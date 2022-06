Microsoft salva TUTTA la musica del mondo, cristalli in una fortezza al Polo Nord

Sta per aprire la Global Music Vault, un luogo progettato per conservare la musica del mondo. Nascerà a Svalbard, in Norvegia, dove già è operativa la Global Seed Vault, dove si conservano semi di ogni tipo e genere. Il luogo è stato scelto perché la sua stabilità climatica e geologica assicurano che i dati - e i semi - corrano meno rischi possibile.

Conservare tutta la musica del mondo non è certo un compito facile, e per realizzarlo entra in gioco anche Microsoft. Il colosso del software sta lavorando per sviluppare supporti di memoria a lunghissima durata. Perché il punto è proprio quello, salvare delle informazioni e fare il possibile affinché siano leggibili anche tra dieci, cento, mille anni. Non è affatto semplice.

(Image credit: Microsoft)

Microsoft ha Project Silica (opens in new tab), che al momento è ancora nella fase iniziale. L'idea è di usare cristalli di quarzo (vetro) come supporto di memorizzazione. Una scelta che garantirebbe la massima resistenza agli stimoli ambientali, con dati che sarebbero leggibili anche dopo terremoti, alluvioni o incendi. Magari non è indistruttibile, ma è sicuramente più solido del nastro magnetico. Il cristallo di quarzo può resistere anche a un EMP, il che è davvero fantastico.

Ogni wafer di quarzo sarà un "foglio" grande 75x75x2 mm, e sarà in grado di archiviare 100 GB di dati. Le informazioni vengono scritte con il laser. La lettura si basa su un flusso di luce polarizzata, e un algoritmo di apprendimento automatico per la decodifica dell'informazione. In teoria i dati dovrebbero durare per "molte migliaia di anni", che è proprio il punto del progetto.

In prospettiva, la Global Music Vault sarà il luogo di conservazione per diversi petabyte di dati. E sarà in qualche modo un luogo magico, come lo è la banca dei sei: una fortezza sotterranea, inaccessibile e protetta, dove trovare e riscoprire tutta la musica che sia mai stata registrata.

Comunque sì, cristalli con i dati, Polo Nord ... il pensierino su Superman ci è venuto.

via ExtremeTech