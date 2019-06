Microsoft potrebbe sostituire l'inutilizzato tasto Menu con il nuovo tasto Office

Di tutti i tasti della tastiera, il tasto Menu, che si trova a destra della barra spaziatrice, è probabilmente il meno utilizzato, e Microsoft vuole cambiarlo rendendolo un tasto Office.

Questo ci è stato rivelato da WalkingCat , un prolifico leaker di notizie inerenti a Microsoft, che ha pubblicato un sondaggio interno di Microsoft che sembra mostrare che la società sta studiando come rendere utile il tasto inutilizzato.

the Office key concept https://t.co/TAuu7l8y8W pic.twitter.com/CF8FQGEzR8June 18, 2019

Nel sondaggio Microsoft chiede ai dipendenti se hanno utilizzato una tastiera con il nuovo tasto Office su un PC con Windows 10 Aggiornamento di maggio 2019 e, in caso affermativo, quanto è stato utile il nuovo tasto.

Il sondaggio chiede se gli utenti hanno usato le nuove scorciatoie, in che modo Microsoft può migliorarle e se gli utenti vorrebbero avere il tasto Office su un laptop.

Agli intervistati viene anche chiesto di valutare il tasto Office.

Creare un nuovo tasto

C'è da dire che il tasto Menu è usato raramente dalla maggior parte degli utenti e molti produttori di tastiere spesso lo sostituiscono con il proprio tasto funzione, quindi ci piace il fatto che Microsoft stia esplorando metodi per rendere il tasto più utile.

Tuttavia sembra che il tasto Office verrà utilizzata solo per le scorciatoie di Office. È fantastico se siete un utente esperto di Office, ma se non avete molta familiarità o non lo utilizzate affatto, il tasto Office rimarrà inutilizzato come il tasto Menu.

Sembra che il tasto Menu arriverà sulle prossime tastiere Microsoft, se Microsoft deciderà di continuare con questo progetto. Non dovrebbero esserci problemi con le tastiere non Microsoft che utilizzano il tasto Menu già esistente invece del nuovo tasto Office - dovrete solo fare a meno del fantasioso logo di Office.

Queste sono le migliori tastiere del 2019