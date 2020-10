Lucca Changes, apre la vendita per gli eventi speciali

Si chiama Lucca Changes ed è la nuova versione di Lucca Comics and Games. Una revisione dovuta alla pandemia, perché naturalmente in questo 2020 non sarebbe saggio riunire migliaia di persone nella cittadina toscana. Ma se si perde il fascino delle strade piene di cosplayer, dei padiglioni colorati e rumorosi, Lucca resta il punto di riferimento nazionale per gli appassionati di pop culture in ogni salsa.

Gli eventi di Lucca Changes saranno online, e in buona parte trasmessi anche in TV grazie a una collaborazione con RAI. E ci saranno 115 negozi in tutta Italia dove gli appassionati potranno riunirsi, nel rispetto della sicurezza sanitaria, e vivere gli eventi tra amici.

Questi luoghi per l’occasione prendono il nome di Campfire, e il più grande di essi sarà proprio a Lucca. Qui ci saranno anche alcuni eventi speciali a numero chiuso, ma chi non volesse o non potesse partecipare potrà seguirli in streaming.

Gli eventi nei campfire sono a numero chiuso e per partecipare bisogna prenotarsi tramite il sito ufficiale . Ci sono due tipi di biglietto: quello standard e l’edizione speciale, che include anche un omaggio con alcuni gadget in edizione limitata. Nei negozi, poi, i partecipanti avranno l’occasione di acquistare prodotti da collezione in anteprima.

Da oggi potrete acquistare i pass per accedere ai Campfire. I Campfire pass saranno disponibili in 2 versioni: standard, che daranno diritto all'accesso alle attività nel negozio indicato in fase di acquisto, e special, che includono la Bag of Lucca.

L’evento di quest’anno è dedicato a Gianni Rodari, intellettuale, narratore, pedagogo e linguista tra i più illustri e influenti del XX secolo, non solo in Italia. Un maestro del fantastico e della fantasia, oltre che un punto di riferimento per l’arte narrativa.

Ci sarà spazio per illustrazioni inedite raccolte da Einaudi nel volume “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche”, e diversi panel dove si potranno ascoltare gli interventi di Pino Boero, Vanessa Roghi, Gaia Stock, Ascanio Celestino, Giulio Scarpati e molti altri.

Come sempre non mancheranno novità in ogni ambito, dai fumetti ai videogiochi, passando per i libri, i giochi di ruolo e tutto quello che si può mettere nel grande contenitore che chiamiamo “cultura pop”. Le nuove uscite si potranno comprare nei prossimi mesi, oppure subito presso il pop-up store di Lucca Changes, in piazzale Verdi.

Anche l’evento Anime Vocal Content diventa digitale, in collaborazione con Radio Bruno e Supersix: non ci mancheranno, quindi, le prove canore di chi vuole interpretare sigle e colonne sonore.

Quest’anno Lucca Changes vanta una collaborazione con 3Labs, la società che pubblica Techradar Italia Tom’s Hardware, MobileLabs, OfferteLabs, MotorLabs, GameDivision, Cultura Pop, B2BLabs, SpazioGames e TrueMetal, e rappresenta anche un network di influencer attivi su tutte le principali piattaforme (YouTube, Instagram, TikTok, Twich e Facebook).

"Siamo orgogliosi di collaborare a questa rivoluzionaria edizione di Lucca Comics & Games; metteremo a disposizione tutta l’esperienza come editori maturata in anni di gestione di molteplici siti di informazione e come agenzia di management di talenti con milioni di followers", afferma Andrea Ferrario, AD di 3Labs srl.

"Da visitatore assiduo di Lucca Comics & Games per me è un sogno supportare, con la mia azienda, Lucca Changes e lavorare a una nuova frontiera degli eventi online, partecipata e universale", aggiunge Roberto Buonanno, Titolare di 3Labs srl.