MX Master 3 e MX Keys, precisione e personalizzazione per il mouse e la tastiera di Logitech

Il vostro ufficio potrebbe ricevere una ventata di aria fresca grazie ai nuovi mouse e tastiera Logitech.

Secondo l'azienda il nuovo mouse MX Master 3 offre una velocità e precisione senza pari a molti tipi di utenti, dai programmatori software ai graphic designers.

Inoltre la nuova tastiera MX Keys sembra il compagno ideale del mouse, e oltre all'ottima esperienza di scrittura, offre un supporto ergonomico e visivo.

MX Master 3

Il MX Master 3 è il mouse Logitch più potente fino a oggi, dispone di una rotella totalmente riprogettata che permette di scorrere migliaia di righe in un secondo, una funzione che piacerà molto ai programmatori alla ricerca di un errore o un a particolare linea di codice.

La nuova rotella è fatta di acciaio inossidabile svizzero, ha una velocità di scorrimento ben 90 volte superiore a quella delle generazioni passate, permessa dai magneti interni che ne diminuiscono la frizione e il rumore.

Gli utenti potranno comunque utilizzare la modalità di scorrimento tradizionale, resa possibile da un'opzione apposita. Il sensore ha ben 4.000 DPI e sarà incredibilmente preciso su qualsiasi superficie, perfino sul vetro.

È anche presente una rotella per il pollice, più grande rispetto ai modelli precedenti e fatta di acciaio inossidabile, eppure il peso riesce ad essere di soli 141g.

Questo permette un accesso veloce ai bottoni avanti e indietro, oltre a un nuovo tasto nascosto che permette di mimare i controlli gesture per la navigazione, come lo zoom e lo switch di app e schermate. Logitech ha anche ottimizzato il dispositivo per alcune app più comuni come Photoshop e Microsoft Excel permettendo una mappatura dei tasti personalizzata.

La batteria dovrebbe durare fino a 70 giorni e potrà essere ricaricata grazie alla porta USB-C che permette fino a 3 ore di utilizzo con un solo minuto di carica.

(Image credit: Logitech)

MX Keys

Assieme al mouse MX Master 3, Logitech ha anche lanciato la tastiera MX Keys che promette di "avere la forma delle vostre dita" e di offrire "una digitazione estremamente fluida".

La MX Keys è retroilluminata per permettervi di lavorare anche al buio. Ha anche un sensore di prossimità in grado di capire se l'utente si trova nelle vicinanze e può pure rilevare il livello di illuminazione dell'ambiente per risparmiare la carica della batteria.

L'autonomia della batteria è di circa 10 giorni con la retroilluminazione attivata, ma spegnendola di dovrebbe arrivare fino a 5 mesi, mentre la ricarica è effettuabile tramite USB-C.

È pure presente un'opzione per la mappatura personalizzata che permette all'utente di configurare il layout dei tasti.

La tastiera pesa 810g ed è stabilizzata per il massimo confort con una barra metallica all'interno. Sotto i palmi è presente una memory foam per il massimo confort anche durante lunghi periodi di utilizzo.

(Image credit: Logitech)

Sia la MX Master 3 che MX Keys sono compatibili con dispositivi Windows, Mac e Linux, e possono pure funzionare tra piattaforme diverse per trasferire file, immagini e documenti grazie al servizio Flow di Logitech.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili verso fine mese. MX Master 3 e MX Keys costeranno entrambi 99$ l'uno sul sito di Logitech, quindi ci aspettiamo un prezzo di almeno 99€ per il territorio italiano.