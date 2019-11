LG presenta i nuovi auricolari autopulenti

Nella gara a chi progetta gli auricolari true wireless migliori, LG potrebbe aver pensato a una funzione che le batte tutte: i nuovi LG Tone+ Free hanno una luce UV integrata nella custodia che uccide i batteri mentre gli auricolari sono in carica.

Abbiamo visto una funzione simile su altri tipi di dispositivi in passato, soprattutto anegli smartphone, ma questa è la prima volta che la funzione viene integrata direttamente nella custodia di un paio di auricolari.

Effettivamente al di là di questa funzione innovativa, questi auricolari true wireless sono molto simili ad altri modelli usciti negli ultimi anni: hanno un'autonomia di circa sei ore e supportano la ricarica rapida, consentendovi di guadagnare un'ora aggiuntiva di autonomia con cinque minuti di ricarica. Google Assistant è integrato, ed è una funzione gradita nel caso vogliate associare gli auricolari a smartphone come LG G7 ThinQ o LG V40 ThinQ.

La certificazione IPX4 rende gli auricolari impermeabili al sudore e perfetti per essere usati mentre vi allenate e l'audio ottimizzato è personalizzato da Meridian Audio, il nuovo partner audio di LG.

L'unico problema? Dovete essere residenti in Corea del Sud per averne un paio. Al momento i Tone+ sono un'esclusiva coreana e costano 259,999 won (circa 215 dollari). Il CES 2020 è dietro l'angolo e c'è la possibilità che questi auricolari autopulenti arrivino anche in Europa a breve.

Fonte: LG