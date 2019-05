Le prime immagini della Mi Band 4 ci fanno capire come sarà il nuovo tracker Xiaomi

L'esistenza di Xiaomi Mi Band 4 è confermata da tempo, ma ora la presenza di una certificazione ufficiale suggerisce che la sua presentazione potrebbe essere solo questione di tempo.

Intercettato dai colleghi di DroidShout, lo Xiaomi Mi Band 4 è apparso sul sito ufficiale dell'agenzia di certificazione Taiwan NC insieme alle prime immagini dell'indossabile.

Le foto che sono emerse, e che potete vedere qui sotto, non sono certo scatti da ufficio marketing, ma piuttosto servono per i permessi di certificazione.

Queste immagini in realtà non ci dicono molto di nuovo. Mi Band 4 sembra molto simile al predecessore Xiaomi Mi Band 3, come ci aspettavamo, e con ogni probabilità offre le stesse caratteristiche tecniche a partire dal sensore per il battito, che potete vedere nella prima foto e a un piccolo schermo in bianco e nero.

I dati della certificazione confermano che Xiami è intenzionata a realizzare una variante di Mi Band 4 con NFC per i pagamenti contactless, ma con ogni probabilità questo modello sarà venduto solo in Cina.

Rumor precedenti suggerivano le stesse informazioni, insieme alla presenza della connessione Bluetooth 5.0 che consuma meno.

Non conosciamo ancora la data di presentazione di Mi Band 4, contiamo di vederlo entro l'anno, anche se la presenza di una certificazione potrebbe indicare che il suo arrivo è imminente.