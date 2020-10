La stabilità globale è minacciata da un vecchio linguaggio di programmazione

Sembra il nome di una rock band degli anni '60 ma COBOL, che sta per Common Business Oriented Language è stato sviluppato per la prima volta nel 1959 ed è da poco tornato alla ribalta.

Come segnalato dalla CNN , i governi degli Stati Uniti hanno sollevato il problema relativo alla carenza di programmatori COBOL necessari per aiutarli ad affrontare la pandemia negli Stati Uniti, in particolare in quegli stati dove il linguaggio di programmazione è ancora oggi ampiamente utilizzato.

Di recente, il governatore del New Jersey Phil Murphy ha lanciato un appello per i volontari che conoscono questo linguaggio di programmazione pluridecennale, poiché molti dei sistemi statali sono ancora in esecuzione su mainframe più vecchi.

Una recente relazione ha messo in luce un fatto sorprendente: nel 2019, il 64% delle organizzazioni basate su mainframe stava pianificando di eseguire oltre la metà dei propri carichi di lavoro cruciali sulla piattaforma, un dato che nel 2018 era del 57%.

La mancanza di programmatori COBOL sta danneggiando il Connecticut, dal momento che lo stato sta attualmente lottando per elaborare un ampio volume di richieste di disoccupazione utilizzando un mainframe COBOL e altri quattro sistemi separati. Il New Jersey si trova in una situazione simile, con 362.000 residenti che hanno presentato domanda di disoccupazione nelle ultime due settimane e i suoi mainframe di 40 anni fa sono ora sovraccarichi.

Secondo un’indagine di Reuters del 2017 , esistono ancora 220 miliardi di linee di COBOL in uso oggi, poiché il 43% dei sistemi bancari e il 95% degli ATM fanno ancora affidamento sul vecchio linguaggio di programmazione informatica.

COBOL è ancora utilizzato dal governo federale degli Stati Uniti in diverse agenzie, tra cui il Dipartimento degli affari dei veterani, il Dipartimento di giustizia e l'amministrazione della sicurezza sociale.

All’inizio di quest’anno, un sondaggio di Micro Focus ha evidenziato che la maggior parte delle organizzazioni preferisce la modernizzazione come approccio per attuare il cambiamento strategico. In altre parole, si oppongono alla sostituzione o al ritiro delle loro applicazioni COBOL mentre continuano a fornire un mezzo a basso rischio ed efficace per trasformare l'IT in supporto alle iniziative aziendali digitali.

Ciò potrebbe essere dovuto a fattori di costo o alla criticità delle attività eseguite dal sistema basato su COBOL. Molto spesso, il catalizzatore del cambiamento - come nel caso del bug Y2K/Millennium, è un fattore globale, esterno. Se avete mai desiderato imparare COBOL, ora sarebbe il momento perfetto per farlo.

Fonte: CNN