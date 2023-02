Il Signore degli Anelli: nuovi film in produzione, Warner Bros conferma

Non ci sarà mai più nulla di simile a "La Trilogia"! direbbe qualsiasi fan sfegatato di Tolkien che ha adorato i film di Jackson.

Eppure, grazie alla collaborazione tra Warner Bros e New Line Cinema (quest'ultima già produttrice dei tre film di Jackson), tale affermazione potrebbe essere presto smentita. Le due case di produzione hanno appena stretto un accordo che riguarda la produzione di "più film del Signore degli Anelli".

La collaborazione è stato annunciata dall'amministratore delegato della Warner Bros., David Zaslav, durante una call con gli azionisti. L'AD ha parlato solo dell'accordo, senza pronunciarsi in alcun modo sui film.

Le società hanno già collaborato alla produzione di un film d'animazione intitolato Il Signore degli Anelli: The War of the Rohirrim, che uscirà nel 2024. L'annuncio di Zaslav conferma che l'anime non sarà l'unica nuova produzione Warner / NLC che vedremo nei prossimi anni.

(Image credit: New Line Cinema / WingNut FIlms)

Come saprete, Warner Bros. e New Line non sono le uniche società che hanno investito sulla Terra di Mezzo. Amazon sta attualmente lavorando alla seconda stagione di The Rings of Power, e Embracer Group (che ora possiede i diritti per realizzare storie nell'universo di Tolkien) ha dichiarato che sta "considerando ulteriori film basati su personaggi iconici come Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn".



La notizia della produzione di nuovo materiale a tema LOTR sarà sicuramente motivo di gioia per fan e appassionati dell'opera, anche se sorge spontanea qualche preoccupazione.

Già quando uscì Lo Hobbit gli interventi sulla trama e alcune scelte in ambito scenografico delusero una parte di coloro che avevano amato la magnificenza della trilogia originale. La stessa cosa è successa quando Amazon ha lanciato il suo The Rings of Power, ottima produzione che però non è riuscita a conquistare tutti i fan di Tolkien.

Certo, nessuno si aspetta di vedere qualcosa che possa eguagliare una Trilogia premiata con 17 oscar, ma la collaborazione tra WB e NWL fa sperare perlomeno in un prodotto confezionato con la stessa cura maniacale con la quale è stata realizzata la Trilogia di Jackson.

Staremo a vedere, incrociamo le dita!