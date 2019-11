Il nuovo Surface Pro 7 e il Surface Laptop 3 in sconto per il Black Friday

Microsoft ha annunciato i suoi piani per il Black Friday e prevedono enormi sconti sui nuovi prodotti, come Surface Pro 7 e Surface Laptop 3.

Onestamente non ci aspettavamo di vedere un così grande calo dei prezzi per dispositivi appena usciti. Ce lo aspetteremmo, semmai, per i dispositivi dell'anno scorso (sono inclusi anche quelli).

Ecco tutte le offerte, con i widget. Potrete tornare qui una volta cominciati gli sconti a partire dal venerdì prima del giorno del Ringraziamento, il 22 novembre.

Surface Pro 7 (i5 / 8GB / 128GB) con Type Cover Questo è un ottimo affare per un tablet Windows uscito ad ottobre. Non pensavamo che valesse la pena di fronte al Surface Pro 6, ma il taglio di 300 su ciò che si dovrebbe acquistare separatamente è difficile da ignorare.Vedi offerta

L'accordo di sopra inizia il 22 novembre. Potete anche ottenere 270 di sconto su Surface Pro 7 con Type Cover e 256 GB di spazio di archiviazione per un totale di 930 a partire dal 24 novembre.

Surface Pro 7 (i3 / 4GB / 128GB) Questo tablet entry-level offre uno dei nuovissimi processori Intel a 10 nm a un prezzo molto interessante. Non pensiamo che questo accordo includerà una Type Cover, stando a quanto scrive Microsoft sul suo blog.Vedi offerta

L'offerta sopra partirà dal 28 novembre sul Microsoft Store.

Surface Laptop 3 (tutti i nuovi colori / finiture) Questo accordo vale per tutti i modelli di Surface Laptop 3 (sia da 13,5 che da 15 pollici) disponibili in uno dei nuovi colori o finiture in alluminio di Microsoft, e ognuno avrà 270 di sconto sul prezzo di listino.Vedi offerta

L'accordo di cui sopra inizierà dal 22 novembre su Microsoft Store.

Surface Go (4 GB / 64 GB) Infine, Microsoft sta vendendo i suoi tablet Windows più economici con 70 di sconto sul prezzo di listino, rendendoli competitivi ai tablet iPad più convenienti, per un tempo limitato.Vedi offerta

L'accordo sopra non sarà valido fino al 28 novembre su Microsoft Store.

(Image credit: Future)

Queste offerte sono eccellenti per gli ultimi prodotti Surface disponibili. Tuttavia, se volete risparmiare più denaro, è ancora possibile aspettando gli sconti sui modelli della generazione precedente.

Non saranno i più potenti, ma per i cacciatori di occasioni, dovrebbero fare proprio bene. Dovrebbero esserci grandi affari sui Surface anche durante il Cyber Monday.