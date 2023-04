Il nuovo MacBook Air da 15 pollici sembra più probabile che mai, ma forse bisognerà aspettare

L'analista di display e noto leaker Ross Young ha recentemente condiviso con i suoi abbonati un tweet in cui si afferma che la produzione di pannelli per il MacBook Air 15 pollici è iniziata a febbraio ed è aumentata a marzo, con un ulteriore incremento previsto per aprile.

Young ha dichiarato nel tweet (per abbonati) che, pur non essendo sicuro della "precisa tempistica di lancio", ipotizza che possa avvenire alla fine di aprile o all'inizio di maggio.



Crediamo tuttavia che l'attesa sarà effettivamente più lunga, e che non vedremo il nuovo MacBook Air da 15 in tempi brevi. Tuttavia, il nuovo MacBook potrebbe essere presentato in occasione della Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple, che secondo Young sarebbe in linea con le attuali tempistiche di produzione.

L'evento è ormai a meno di due mesi di distanza e sarebbe più sensato che i nuovi prodotti facessero la loro comparsa in quell'occasione, in modo da lasciare ad Apple il tempo di lanciare il MacBook in modo adeguato nel mese di giugno.

Ci aspettiamo di vedere altri prodotti interessanti da Apple, come le tanto vociferate cuffie per la realtà mista e l'atteso nuovo Mac Pro, che avrà un processore Apple all'interno. Ci si aspettano anche aggiornamenti del sistema operativo, che probabilmente arriveranno sui dispositivi dei consumatori poco dopo l'evento di giugno, e probabilmente altre cose che sono state tenute segrete.

Quindi, con tutto questo e molto altro da aspettarsi, sembra proprio che non vedremo il nuovo MacBook da 15 pollici prima della WWDC. Sarà dotato del nuovo chip M2 pro e si unirà alla schiera di prodotti basati sul silicio Apple..