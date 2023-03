Grazie a Google e Replit il coding diventerà accessibile a tutti, anche a chi non sa programmare

Replit, nota piattaforma di coding collaborativa alimentata dall'Intelligenza Artificiale, sta collaborando con Google per proporre un'alternativa a GitHub.

Replit è nota per il suo strumento AI Ghostwriter, che consente agli utenti di utilizzare semplici prompt, alla stregua di ChatGPT e di altre app alimentate dall'intelligenza artificiale, per generare codice. Ghostwriter si differenzia dai normali chatbot per la sua capacità di accedere al contesto in cui si svolge il progetto e assistere l'utente nella composizione del codice.

La partnership è stata annunciata in un post pubblicato sul blog (Si apre in una nuova scheda) di Replit. Entrambe le aziende stanno lavorando per aiutare le imprese ad accelerare e semplificare i processi di sviluppo consentendo anche a chi non ha conoscenze di coding approfondite di produrre codice con il supporto dell'AI.

ChatGPT-4, tutto quello che c'è da sapere

Codice, AI e strumenti di collaborazione

Sebbene Replit vanti già 20 milioni di utenti, la sua partnership con Google arriva con un tempismo perfetto nell'epoca in cui l'Ai sta gettando le basi per il suo futuro in tutti i settori. La spinta alla diffusione delle AI si deve principalmente ai grandi investimenti di Microsoft e all'implementazione di ChatGPT nel suo motore di ricerca Bing.

"La nostra partnership con Google Cloud per l'infrastruttura e l'intelligenza artificiale è un chiaro passo in avanti per creare il primo miliardo di programmatori", ha dichiarato Amjad Masad, CEO e responsabile dell'ingegneria di Replit.

"L'AI generativa può offrire nuove e significative possibilità alle aziende e agli sviluppatori, tra cui la capacità di creare in modo semplice e sicuro nuove applicazioni software ed esperienze online con poca o nessuna esperienza di codifica", ha dichiarato June Yang, VP di Google Cloud per le soluzioni AI e industriali del cloud.

L'ascesa degli strumenti no-code per la scrittura del codice è allettante, ma porta con se una serie di problematiche importanti, come le questioni sui diritti di proprietà e il fatto che alcuni autori di strumenti AI simili, come Copilot di Github, sono stati accusati di aver utilizzato il codice open source per il processo di formazione dei loro assistenti.