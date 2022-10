Google sta perdendo milioni, ma continua a investire

Di che si tratta? Google Cloud amplierà la propria infrastruttura di rete.

Google Cloud amplierà la propria infrastruttura di rete. Perché è importante? Potrebbero arrivare oltre 300.000 nuovi posti di lavoro.

Google Cloud ha annunciato i propri piani per la creazione di nuove zone cloud in Europa e Africa, con l'obiettivo di soddisfare la domanda crescente da parte dei clienti a livello mondiale.

Come spiegato in dettaglio durante il Google Cloud Next 2022, l'azienda aprirà nuove zone in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Sud Africa. Insieme alle operazioni già implementate, questa nuova iniziativa estenderà la rete a 48 località in totale.

I clienti che risiedono nelle nuove aree potranno beneficiare di un calo nella latenza, nonché della possibilità di soddisfare più facilmente i requisiti più complessi in termini di sicurezza e permanenza dei dati. Entro il 2023, Google prevede che questa espansione genererà oltre 300.000 nuovi posti di lavoro in tutti i Paesi interessati.

Google Cloud: le prestazioni

L'espansione di Google Cloud nelle nuove aree indica un impegno continuativo da parte di Google allo sviluppo della divisione responsabile del public cloud. Tuttavia, a differenza di concorrenti come Amazon e Microsoft, Google deve ancora recuperare gli investimenti nel settore cloud computing.

Sebbene Google Cloud abbia registrato introiti per 6,3 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre (con una crescita del 35% rispetto all'anno precedente), ha comunque sostenuto una perdita complessiva di 850 milioni. Nel corso dell'ultimo quadriennio, la divisione ha perso circa 17 miliardi di dollari.

A fronte dell'aumento del costo dell'energia e dell'inflazione, è improbabile che Google Cloud riesca a raggiungere il break-even point nel prossimo futuro.

La risposta di Google, quando vengono poste domande sulle perdite registrate, è che occorre spendere denaro per guadagnarlo. Secondo il CFO Ruth Porat, il piano prevede di continuare a investire capitali ingenti sulla rete infrastrutturale di Google Cloud, al fine di mettere l'azienda nelle condizioni di capitalizzare la rapida crescita del mercato cloud.

Al momento, Google Cloud opera in 35 zone (cinque delle quali attivate nel 2022), con 106 zone di disponibilità e 173 sedi di network edge. Tuttavia, insieme ai piani definiti all'inizio dell'anno per attivare nuove zone in Malesia, Messico, Nuova Zelanda e Thailandia, gli annunci presentati al Cloud Next indicano l'aumento delle dimensioni della rete in proporzioni significative.

"Queste zone cloud aiutano a rendere più accessibili le innovazioni di Google ai nostri clienti in tutto il mondo, nonché fornire una piattaforma che consente alle organizzazioni il modo in cui operano", ha dichiarato un portavoce di Google.