Google premia le migliori app e videogiochi Android del 2022

Dicembre è il mese dei TGA (The Game Awards), un evento in cui vengono premiati i migliori giochi dell’anno in diverse categorie, come narrativa, colonna sonora, migliore direzione e altro. Allo stesso modo, Google ha recentemente selezionato e premiato le migliori app e giochi per smartphone e tablet Android. Il ruolo di giurati è stato svolto dai membri del team editoriale di Google Play.

Le migliori applicazioni per Android del 2022

Migliore app: Dream (freemium) – Dream è un software di generazione di immagini tramite IA creato da WOMBO. Basta inserire una o più parole e l’app creerà per voi delle rappresentazioni dei concetti che avete comunicato.

Migliore app di svago: PetStar (freemium) – Con PetStar il vostro animale diventerà il protagonista di un video musicale.

Migliore app per il benessere: Breathwrk (freemium) – Breathwrk offre quotidiani suggerimenti su come ridurre lo stress e liberare la mente grazie a diversi esercizi di respirazione.

Breathwrk (Image credit: Breathwrk)

Migliore app per le faccende domestiche: Plant Parent (Si apre in una nuova scheda) (freemium) – Plant Parent vi aiuta a prendervi cura delle vostre piante. Dopo averle riconosciute tramite la fotocamera, elaborerà dei suggerimenti personalizzati per mantenerle in salute.

Migliore app rivelazione: Recover Athletics (freemium) – Recover Athletics può essere usata in tandem con Strava per recuperare la forma ottimale per la prossima sessione di allenamento, evitando lesioni e affaticamento eccessivo.

Migliore app per la salute mentale: The Stigma App (gratuita) – Lo scopo di The Stigma App è quello di rimuovere le barriere che impediscono la comunicazione del proprio disagio interiore. Attraverso questa applicazione, sarà possibile ascoltare le storie di altre persone e chiedere o ricevere supporto.

Migliore app per smartwatch: Todoist (freemium) – La lista delle cose da fare a portata di smartwatch.

Pocket (Image credit: Pocket)

Migliore app per tablet: Pocket (freemium) – Pocket vi permette di archiviare tutto ciò che vorrete leggere quando avrete più tempo libero. L’interfaccia aiuta a restare concentrati sul testo che, in caso ce ne fosse bisogno, è possibile far leggere a voce alta.

Migliore app per Chromebook: BandLab (freemium) – BandLab è un software per la produzione e il missaggio musicale ed è particolarmente adatta ad essere utilizzata su portatile.

Migliore app scelta dagli utenti: BeReal (free) – BeReal può essere vista come una sorta di challenge. In diversi momenti della giornata, l’applicazione vi invierà delle notifiche e voi dovrete postare una vostra foto sui social scattata in quel momento.

I migliori videogiochi per Android del 2022

Migliore videogioco: Apex legends Mobile (freemium) – Apex Legends ha messo d’accordo sia la giuria che gli utenti. La formula battle royale in una frenetica ambientazione futuristica lo rendono uno dei più divertenti ed entusiasmanti.

Migliore videogioco multiplayer: Dislyte (freemium) – Un gioco di ruolo che si distingue per trama, comparto tecnico e stile.

Migliore videogioco Pick Up and Play: Angry Birds Journey (freemium) – l’ultima realizzazione della celebre saga di videogiochi mobile.

(Image credit: Dicey Dungeons)

Migliore videogioco Indie: Dicey Dungeons (a pagamento) – Siete un dado gigante… in un roguelike.

Migliore videogioco narrativo: Papers Please (a pagamento) – Distopico, immersivo e coinvolgente, Papers Please ha saputo guadagnarsi la stima dei videogiocatori su ogni piattaforma per cui è uscito. Dovrete controllare i documenti delle persone che arriveranno da voi e decidere chi può entrare e chi no, identificando spie, terroristi e criminali, ma se sbaglierete pagherete a caro prezzo l’errore.

Migliore videogioco in corso: Genshin Impact (freemium) – Genshin Impact è un RPG open world con un sistema di combattimento dinamico e, al contempo, strategico.

Very Little Nightmares (Image credit: Very Little Nightmares)

Migliore videogioco su Play Pass: Very Little Nightmares (a pagamento) – Incarnazione per smartphone e tablet dell’apprezzatissimo Little Nightmares, un puzzle game ambientato in un mondo inquietante e suggestivo.

Migliore videogioco per tablet: Tower of Fantasy (freemium) – Fantasy open world che si presta eccezionalmente bene ad essere giocato su un display più grande.

Migliore videogioco per Chromebook: Roblox (freemium) – Ottimo per essere giocato con mouse e tastiera.