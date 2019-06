Ghostbuster: The Videogame, ecco finalmente il trailer

I Ghostbusters sono ufficialmente tornati! Era un po' di tempo che si rumoreggiava che Ghostbusters: The Video Game avrebbe avuto una remastered in alta risoluzione.

Ora, finalmente, abbiamo avuto una conferma ufficiale con il nuovo trailer. Dateci un'occhiata qui sotto:

"Something strange in the neighborhood?"

La remastered è sviluppata da Sabre Interactive e uscirà entro l'anno su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC in esclusiva su Epic Games Store.

Se ciò non bastasse, tutti gli attori che hanno interpretato il Ghostbusters originale, cioè Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray ed Ernie Hudson, sono tornati per dare voce alle loro controparti.

Ghostbusters: The Video Game in realtà è stato un buon gioco, quindi non vediamo l'ora affrontare la remastered...