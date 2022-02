Fujitsu Celsius H5511, la workstation mobile ideale per i “power user”

Lo scorso 16 febbraio Fujitsu ha presentato Celsius H5511, una nuova workstation mobile pensata per chi lavora in ambito professionale e necessita di una soluzione portatile, ma non intende rinunciare alle prestazioni.

Questa workstation si rivolge a un pubblico di architetti, ingegneri, designer, creatori di contenuti (i cosiddetti power user) che cercando il perfetto equilibrio tra potenza, prestazioni e mobilità.

Per garantire un livello prestazionale elevato, Fujitsu Celsius H5511 è equipaggiata con dei processori Intel® Core i5 e i7 di 11' generazione abbinati a una scheda grafica NVIDIA® T500, ideale per CAD bidimensionale, CAD 3D entry-level, progettazione grafica, visualizzazione ed editing di immagini e video.

La workstation supporta fino a un massimo di 64GB di RAM e può contare sulla velocità delle memorie PCIe SSD nei formati da 256GB/512GB e 1TB/2TB.

A bordo troviamo anche uno slot per le schede di memoria USH-II, oltre a un'ampia gamma di porte full size tra cui due Thunderbolt 4 che si possono utilizzare anche per la ricaricare la capiente batteria da 69,7Wh.

Il display FHD da 15,6" declinato nelle versioni da 500cd/100% RGB e 300cd dispone di un livello di contrasto eccellente, una luminosità elevata e un'ampia gamma di colori che facilitano l'utilizzo del portatile anche in ambienti esterni.

Per garantire il massimo in termini di sicurezza, Fujitsu ha integrato ben tre opzioni biometriche differenti. Si può accedere al sistema e alle app in modo rapido e sicuro con Windows Hello tramite riconoscimento del volto, al sensore di impronte digitali o alla tecnologia opzionale Fujitsu PalmSecure™ che legge il reticolo di vene della mano, diverso da un individuo all'altro.

Infine, gli utenti possono bloccare facilmente la webcam integrata con il copri obiettivo manuale Privacy Camera Shutter.

Fujitsu Celsius H5511 è già disponibile su ordinazione presso FINIX Technology Solutions. I prezzi variano a seconda della configurazione.