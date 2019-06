Final Fantasy 8, nuova versione remastered per il 2019

Mentre il protagonista della presentazione di Square Enix all' E3 2019 era lo splendido remake di Final Fantasy 7 , era presenta anche un altro dei giochi più influenti per PS1: Final Fantasy 8 verrà rimasterizzato.

Non fraintendete, si tratta di una rimasterizzazione, non un remake, quindi non aspettatevi lo stesso incredibile trattamento che abbiamo visto per il remake di FF7. Tra gli aspetti positivi, la remastered di Final Fantasy 8 impiegherà molto meno tempo a uscire - è prevista durante il 2019 per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC su Steam.

Delusi? Guardate il trailer qui sotto:

Tutti i protagonisti, e non solo...

Un veloce ripasso: in Final Fantasy 8 vedremo Squall Leonhart, un ragazzo solitario che si allena per diventare un mercenario SeeD mentre il mondo è sull'orlo di una guerra. A lui si uniranno una schiera di altri combattenti per cercare di svelare il mistero della tirannica Strega, reclutare le forze divine Guardian Forces e battere gli avversari al gioco di carte Triple Triad.

C'è anche una storia d'amore e tante emozioni, ma non dimenticate: il gioco di carte è fantastico.

Se tutto questo non vi fa tornare nulla il mente, oppure non ci avete mai giocato, il trailer rimasterizzato potrebbe non sembrarvi affatto al passo con i tempi. Per fortuna, gli utenti di Twitter sono corsi in soccorso:

The graphical in FF8 Remastered difference is actually way bigger than I initially thought JEEZ pic.twitter.com/4l08UYnBHLJune 11, 2019

Certo, parte della geometria è ancora blanda. Non si può avere tutto. Ma le texture facciali sono arrotondate e molto più pulite, e i modelli dei personaggi hanno un ottimo aspetto (come si vede nel Tweet qui sotto).

Here’s Squall in the original game, with fan-modded hi res textures and the #FinalFantasyVIIRemastered version they just showed us. The fucking upgrade is blowing my mind. pic.twitter.com/KWfkVURWchJune 11, 2019

Vedremo come sarà il gameplay quando verrà svelato, probabilmente quando ci avvicineremo alla data di uscita, qualunque essa sia. Anche se non è al livello del remake completo di Final Fantasy 7, almeno i fan di Final Fantasy 8 avranno la possibilità di giocare alla remastered già quest'anno.