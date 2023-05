DEEBOT T20 OMNI aspira, lava con acqua calda e fa tutto da solo

ECOVACS ha presentato l'ultima novità nell'ambito dei migliori aspirapolvere: DEEBOT T20 OMNI è il primo robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one con tecnologia di lavaggio automatico dei panni ad acqua calda, per rimuovere più efficacemente lo sporco e i detriti dai panni.

Grazie alla nuova funzione di sollevamento automatico dei panni, pavimenti e tappeti possono essere puliti in una sola passata. Quando si possiedono dei tappeti, durante le pulizie si fa il doppio della fatica per passare l'aspirapolvere e lavare i pavimenti. Anche con un robot, il lavaggio dei pavimenti e l'aspirazione dei tappeti non era mai stata possibile in un unico passaggio.

Un sensore rileva quando le condizioni del pavimento cambiano, sollevando automaticamente i panni di pulizia ed evitando che i tappeti si inumidiscano. Di conseguenza, i pavimenti ed i tappeti possono essere puliti in un'unica operazione, anche quando le piastre dei panni sono installate.

(Si apre in una nuova scheda) DEEBOT T20 OMNI sarà disponibile (Si apre in una nuova scheda) per l'acquisto su Amazon il 30 maggio al prezzo di 1.099€. DEEBOT T20 OMNI sarà disponibile in quantità limitata in esclusiva su Amazon dal 16 maggio a un prezzo promozionale in pre-ordine.

DEEBOT T20 OMNI di ECOVACS introduce caratteristiche innovative che cambiano l'esperienza del lavaggio pavimenti automatico: con la tecnologia di lavaggio dei panni ad acqua calda, l'acqua della stazione viene riscaldata a 55°, la temperatura perfetta per rimuovere lo sporco dai panni e per massimizzare il potere pulente.

Con un'ottima potenza di aspirazione fino a 6.000 Pa e un sistema di lavaggio con panni rotanti decisamente performante, DEEBOT T20 garantisce una pulizia più profonda rispetto ai modelli precedenti, sia nei piccoli angoli e pertugi che su tappeti di grandi dimensioni.

La stazione di pulizia All-in-One è dotata di un sacco per la polvere da 3 litri e di serbatoi per l'acqua pulita e sporca da 4 litri ciascuno. Il sistema offre una funzione di autopulizia completa della stazione, e al termine delle pulizie i panni vengono asciugati con aria calda in modo da rimanere igienici e puliti.

Grazie alla modalità di pulizia personalizzata, DEEBOT T20 OMNI è in grado di adattare in modo intelligente i parametri di pulizia all'ambiente specifico di ogni stanza. La tecnologia TrueDetect 3D 3.0 gli permette di evitare gli ostacoli, mentre la tecnologia TrueMapping 2.0 consente di mappare con precisione la casa dell'utente in pochi minuti, per un sistema di pulizia fluido e senza pensieri!