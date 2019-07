Da MSI un monitor curvo da 32 pollici per gamers a soli 300 euro

Un monitor curvo da 32 pollici con una risoluzione da 1920x1080 pixel e una curvatura da 1800R che consente di vedere tutti i punti dello schermo alla medesima distanza è perfetto per i gamers. Un po' meno per quelli che pensano di usarlo per navigare sul web o lavorare viste le dimensioni dei singoli pixel che alla lunga possono dare fastidio agli occhi. Certo che per 300 euro oggi non è possibile chiedere molto di più. Quando MSI Optix AG32C è stato presentato nel 2017 costava circa 500 euro e oggi il prezzo si è quasi dimezzato. Il resto della dotazione è OK, soprattutto la frequenza di aggiornamento da 165 MHz e il tempo di risposta di 1 millisecondo.

Ottimo il design quasi borderless e la qualità MSI è una costante. La connettività è garantita da porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 (consente l’utilizzo del FreeSync e di raggiungere i 165Hz) e DVI dual-link. Ideale per un gamers che con i soldi risparmiati può dotarsi di una scheda grafica più pompata!