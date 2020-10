Cyberpunk 2077: attenti ai messaggi di scam, non ci sarà nessuna beta

CD Project Red ha messo in guardia i suoi utenti su dei messaggi di scam circolati di recente che offrono l'accesso a una presunta fase beta di Cyberpunk 2077.

Stando a quanto afferma lo sviluppatore, alcuni fan hanno ricevuto delle mail che offrivano l’accesso alla beta di Cyberpunk 2077, ma in realtà si tratta di scam dato che non è previsto alcun accesso anticipato al titolo.

CD Projekt Red ha messo in guardia i fan segnalando gli scam e sottolineando che qualsiasi annuncio relativo al gioco verrà inviato dal dominio ufficiale @cdprojektred.

2/2 Same goes for content creators. We always reach out directly from @ cdprojektred com domain. If you are being contacted by a third party claiming to be working with us (an ad agency for example), you can assume it's not genuine.July 30, 2020