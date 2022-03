Cosa non cucinare con l'Instant Pot

Cucinare regolarmente lo stesso tipo di pasto può facilmente condurvi alla noia alimentare. Dopotutto, la varietà è il sale della vita. Se pertanto volete stupire amici e parenti con una vasta gamma di pietanze, o se volete semplicemente ravvivare l’ora di cena per voi stessi, sappiate che esistono un sacco di pratici gadget da cucina che possono fare al caso vostro.

Le pentole Instant Pot sono ideali per entrambe le situazioni menzionate sopra. Eletta già prodotto di culto, l’Instant Pot offre una vasta gamma di funzioni di cottura, tra cui lenta, a pressione, a vapore e sautéin.

Riesce anche ad accelerare i tempi di cottura, in modo da non tenervi incatenati ai fornelli troppo a lungo.

Food blogger e creatori di ricette in tutto il mondo ci offrono continuamente nuove e gustose ricette progettate appositamente per l'Instant Pot e i suoi marchi alternativi quali Ninja e Sage. Ciò significa che ispirazione e consigli per aiutarvi a ottenere il massimo risultato da questo elettrodomestico non mancano di certo.

Tuttavia, questo non vuol dire che potete abbandonare completamente il forno o i fornelli e cuocere tutto quel che vi capita nel multi-fornello. Ci sono alimenti che non sono assolutamente adatti all'Instant Pot – e ve lo dico per esperienza.

Le migliori Instant Pot in offerta

Per scoprire cosa non dovreste mettere in una Instant Pot, vi basterà continuare a leggere qui sotto. In alternativa, se avete già deciso di investire in una pentola istantanea date un'occhiata ai migliori prezzi del momento:

Il mio disastro culinario con l'Instant Pot

Di recente, ho usato una Instant Pot per cuocere torte e biscotti e, nonostante vi siano diverse ricette online che sostengono che la cosa funzioni, vi posso assicurare che non lo farò mai più.

Ho provato a preparare tre diverse ricette di torte nella mia Instant Pot: una torta al cioccolato, una di carote, una all’arancia (nonché una ricetta di biscotti con farina d’avena e uvetta).

L’unica ad essere venuta commestibile è stata la torta al cioccolato. Questo perché, se una torta al cioccolato non lievita e la sua consistenza si rivela densa e umida, vi basta cambiarle nome e dire che si tratta di un delizioso brownie.

Il resto è uscito nel migliore dei casi denso e gommoso, nel peggiore completamente immangiabile. Il biscotto non era un biscotto, ma una strana torta piatta e secca.

Pensavo che l'Instant Pot avrebbe rivoluzionato il mio modo di preparare torte ma, visti i risultati, dire che sono deluso è un puro eufemismo.

Potreste chiamarmi ingenuo, certo: chi avrebbe mai pensato di poter veramente cuocere una torta in una pentola a pressione? In un ennesimo tentativo per mettere alla prova le mie abilità con l’Instant Pot tuttavia ho provato a fare una cheesecake. Risultato? Non tornerò mai più al metodo tradizionale.

Le cheesecake cuociono brillantemente nell'Instant Pot, quindi non tutto è perduto quando si tratta di cuocere dolci in una pentola a pressione.

Cos’altro non dovete mettere in una Instant Pot?

A meno che non possediate uno dei modelli più nuovi e costosi che possono friggere ad aria (come ad esempio la Instant Pot Crisp + Air Fry), toglietevi completamente dalla testa l’idea di provare a cuocere il pane nell’Instant Pot.

Il pane ha bisogno di rosolare e dovete lasciare che gli si formi intorno una crosta croccante. Ma di certo, usando la cottura a pressione o i metodi di cottura lenta, non otterrete mai alcun tipo di crosta.

Se vi piace fare il pane però, forse vi interesserà sapere che anche se Instant Pot non cuoce il pane alla perfezione, potete usarlo per far lievitare l’impasto. La funzione yogurt è un’impostazione a bassa temperatura progettata per fermentare le colture di yogurt e funziona altrettanto bene per fermentare il lievito nell’impasto del pane.

L’uso di questa impostazione fornirà alle vostre ricette un ambiente di lievitazione adeguato, che vi aiuterà a perfezionare il vostro metodo di cottura e a preparare un ottimo pane fatto in casa.

Proprio come una pentola istantanea non può aiutarvi con la crosta del pane, lo stesso vale per tutti gli altri cibi che si servono rosolati e croccanti, comprese le pietanze impanate o pastellate come pollo e pesce.

Sarete in grado di riscaldare questi cibi in una Instant Pot, ma non riuscirete mai a rendere croccanti la mollica o la pastella, cosa che vi lascerà tutt’altro che soddisfatti del risultato finale. Dovremmo inserire in questa categoria anche tutto ciò che riguarda la pasticceria (a meno che non miriate a produrre una pasta molle e pallida).

Se proprio non volete ricorrere ai metodi tradizionali per grigliare, rosolare o cuocere al forno, provate a investire su un coperchio per friggere ad aria: questi modelli possono dorare e rendere croccanti tanti tipi di cibo e porteranno la vostra Instant Pot ad un livello superiore.

Anche le salse cremose a base di latte possono andare incontro a un destino miserabile se poste all’interno dell’Instant Pot. A seconda di cosa state preparando, le salse a base di panna, formaggio e latte tendono a rapprendersi se cotte a pressione.

La maggior parte delle ricette per l'Instant Pot consiglia di aggiungere panna e formaggio a fine cottura. Se vi serve un po’ di calore per sciogliere il formaggio, potete usare la funzione sauté, che vi permette di tenerne d’occhio la consistenza e mescolarlo regolarmente.

Se dovete intenerire le carni dure, la cottura lenta e quella a pressione funzionano entrambe bene e vi daranno consistenze a dir poco eccellenti. Entrambi i metodi di cottura sono infatti raccomandati soprattutto per valorizzare le carni economiche.

Ad ogni modo, non vi suggerirei di mettere nell’Instant Pot costosi tagli di carne rossa: per rendere maggior giustizia a questo genere di carni, dovreste servirli rosa nel mezzo. E, a meno che non stiate usando la funzione sauté per friggere una bistecca, cuocendo le carni rosse in una Instant Pot non otterrete risultati raffinati.

In maniera simile, cibi delicati come pesce e crostacei non funzionano bene nell’Instant Pot. Quasi sicuramente, finirete per scuocerli, indipendentemente dal fatto che stiate adottando una cottura lenta o a pressione.

In ogni caso, potete sempre creare piatti gustosi con la vostra Instant Pot, come ad esempio la paella. Questo tipo di pentole è ottimo per cucinare il riso (alla fine vi basterà solo aggiungere i gamberi già cotti).