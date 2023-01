Con i nuovi notebook Asus il 3D si vede anche senza occhiali

In occasione del CES 2023 tenutosi a Las Vegas nella prima settimana di gennaio, Asus ha presentato i suoi nuovi notebook con display OLED 3D che non richiedono l'uso di appositi occhiali.

La nuova linea di portatili può far affidamento sul sistema ASUS Spatial Vision, una tecnologia sviluppata appositamente per migliorare il processo creativo che si integra con il software ASUS Spatial Vision Hub, consentendo di fruire di video e giochi in 3D senza dover indossare un supporto ottico.

Oltre a poter proiettare immagini in 3D, i display OLED Asus vantano un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, un tempo di risposta di 0,2 ms e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Una nuova dimensione

I nuovi portatili Asus ProArt Studiobook, Zenbook Pro e Vivobook Pro faranno tutti affidamento sulla tecnologia Spatial Vision, che utilizza la lente lenticolare della fotocamera integrata nel dispositivo e delle funzioni di eye tracking avanzate per creare immagini separate per ciascun occhio in modo da ottenere un'immagine 3D autostereoscopica.

Asus sostiene che gli utenti potranno passare con facilità dalle immagini 2D a quelle 3D, caratteristica che consentirà ai progettisti di vedere un'anteprima dei loro modelli 3D senza dover creare prototipi fisici.

La hub Spatial Vision fornisce anche un supporto per le applicazioni di Realtà simulata, con strumenti di sviluppo e linee guida sull'utilizzo di elementi come il controllo dei gesti e l'apprendimento interattivo nel tentativo di costruire ecosistemi 3D come il metaverso.

Il comparto grafico di questi modelli farà affidamento sulle GPU GeForce RTX 40 di Nvidia in modo da garantire prestazioni elevate in ogni ambito.

(Image credit: ASUS)

Asus ha presentato anche la nuova versione di ProArt Creator Hub 2.0 - disponibile per tutti i modelli Studiobook, Zenbook e Vivobook - che ora dispone di un'interfaccia aggiornata e di una nuova funzione chiamata Colour Control, che Asus sostiene "combini tutte le soluzioni cromatiche specifiche per i creatori".

Si rinnovano anche ASUS Dial e ASUS Control Panel, che ora includono nuove personalizzazioni nelle applicazioni Adobe, Microsoft Office, Spotify e YouTube e nei browser web.

Asus ha inoltre stretto una partnership con Panatone, noto standard industriale per la tecnologia del colore digitale, per permettere agli utenti ProArt Creator Hub 2.0 di accedere ai database come le librerie Pantone, i dati dello spazio colore e le armonie cromatiche.

Il nuovo Zenbook Pro 16X OLED equipaggiato con una versione di Intel Core i9-13905H dedicata utilizza il più recente design ASUS Supernova System-on-Module (SoM) per ridurre l'area del nucleo della scheda madre di quasi il 40%, ottenendo un migliore raffreddamento e liberando spazio per gli altri componenti. Il portatile è inoltre dotato di 32 GB di DRAM LPDDR5X.

In sostanza, come afferma Asus, il nuovo Zenbook Pro "migliorerà sensibilmente le prestazioni di video-editing e la capacità di rendering 3D, riducendo drasticamente i tempi di elaborazione".

Il nuovo Zenbook Pro può inoltre contare su un display touchscreen 16:10 3,2K 120Hz OLED HDR NanoEdge, oltre a una tastiera che si inclina automaticamente per trovare l'angolo di digitazione più adatto alle proprie esigenze.