Compra un Samsung 980 Pro e riceve un'unità contraffatta

Le memorie Samsung 980 Pro hanno quasi tre anni, ma sono ancora tra i migliori SSD in commercio e, costando meno dei più recenti Samsung 990 Pro, hanno ancora un certo mercato. Tuttavia, sembra che tutta questa popolarità abbia spinto dei malfattori a produrre delle copie contraffatte che vengono vendute sul mercato dell'usato (fonte: Toms Hardware ) .

In passato abbiamo già visto microSD contraffatte su Amazon, ma finora non ci era mai capitato di imbatterci in un'unità SSD tarocca. L'utente Twitter @harukaze5719 ha segnalato di aver ricevuto un SSD Samsung 980 pro contraffatto e ha pubblicato le immagini sul forum Baidu Tieba , spiegando in che modo si è accorto dell'inganno.

Secondo l'utente, l'unità falsa sembrava a tutti gli effetti un vero e proprio Samsung 980 Pro; aveva l'adesivo Pro 2TB e il firmware suggeriva addirittura che si trattasse del 980 Pro, anche se ciò si è rivelato falso. A quanto pare, la copia era talmente ben realizzata da riuscire ad ingannare il software di gestione Samsung Magician.

(Image credit: Baidu Tieba)

La copia è stata acquistata sul mercatino dell'usato di Taobao, Xianyu, al prezzo di 880 yuan (119 euro) ed è arrivata a casa del malcapitato con tanto di confezione originale Samsung. Secondo quanto riferito, il destinatario dell'unità SSD falsa non aveva un PC a disposizione nel momento in cui ha ricevuto il pacco, quindi non ha potuto testarla per i dieci giorni successivi.

Secondo i benchmark forniti dall'utente, l'unità aveva velocità di lettura e scrittura di circa 4,8 Gbps e 4,5 Gbps rispettivamente, ben al di sotto di quanto offre il vero Samsung 980 Pro, che raggiunge velocità di lettura e scrittura di 7 Gbps e 5 Gbps a seconda della capacità. La differenza prestazionale rispetto all'unità regolare ha fatto insospettire l'utente che ha iniziato a indagare scoprendo di essere stato truffato.

Il rischio di acquistare hardware contraffatto è sempre più alto nel mercato dell'usato, a prescindere dalla reputazione del rivenditore online. I venditori disonesti abbondano su piattaforme come forum e mercatini, motivo per cui vi consigliamo caldamente di diffidare quando vedete prezzi troppo convenienti.

In ogni caso, se volete verificare che la vostra unità SSD sia originale vi consigliamo di testarne le prestazioni e confrontarle con i grafici di riferimento del produttore.