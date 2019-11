Cabinato con Space Invaders in sconto, imperdibile!

Ora potete avere un cabinato da 600 euro a meno della metà del prezzo. Non ci credete, continuate a leggere per scoprire come.

Introduzione, specifiche, design

Questo cabinato Sambro Originals include il famosissimo videogame Space Invaders, un gioco arcade capace di tenervi incollati allo schermo per ore. Troverete sia la versione retrò in bianco e nero che quella a colori.

Il prodotto va montato ma è una procedura alquanto semplice; fatto ciò basta collegarlo ad una presa ed è pronto all’uso.

Rispetto ai display monocromatici degli anni 80’, questo dispositivo è dotato di uno schermo LCD da 17 pollici, a colori. Permette partite da 2 giocatori, in alto troverete il vostro punteggio, quello del secondo player ed il punteggio record.

I comandi sono pochi ed essenziali, partendo dalla levetta analogica, sulla sinistra, ed arrivando al classico “bottone” bianco centrale. Sulla destra ci sono 2 pulsanti rossi per la scelta del giocatore mentre in alto troviamo 2 switch, uno per l’accensione e l’altro per regolare il volume. Sambro ha persino integrato un comoda skin con le istruzioni.

Chiaramente non sono le specifiche di questo dispositivo ad attrarre gli acquirenti quanto la storia e i ricordi associati a tali prodotti, non ultimo il design. Sì, perchè il cabinato è rivestito da splendide decalcomanie ispirate a quel periodo, che si rifanno al videogame.

Rispetto ai modelli delle sale giochi, questo è per uso esclusivamente domestico. Il prodotto, infatti, misura 50 x 58 x 128 cm (L x l x H) e pesa circa 26Kg, decisamente lontano dai cabinati cui eravamo abituati. Il videogame è destinato a giocatori dai 13 anni in su, con la supervisione di un adulto.

Un cabinato a un prezzo incredibile Sambro Original, Space Invaders, Arcade 1Up si può avere, spedito dalla Gran Bretagna, a meno di 300 euro spese di spedizione comprese. Un prezzo davvero imbattibile, visto che in Italia costa il doppio. Vedi offerta

Disponibilità e prezzo

Sambro Original, Space Invaders, Arcade 1Up è disponibile su Amazon Italia per 614 euro, la spedizione è gratuita ma il prodotto vi arriverà nell’arco di alcuni mesi, purtroppo.

La buona notizia è che potete averlo per meno della metà prendendolo su Amazon UK a 240 sterline (circa 280 euro) a cui si devono aggiungere 34 sterline (circa 50 euro) per le spese di spedizione. Un'occasione più unica che rara.