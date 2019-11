Brumbrum, la nuova realtà italiana per la compravendita di auto usate

Alzi la mano chi avrebbe mai pensato di acquistare auto online? Nessuno? Beh, non sono sorpreso, eppure c’è un’azienda italiana che è riuscita in questa impresa, Brumbrum.

L’azienda è giovane, è nata nel 2016 a Brescia come molte altre startup ma con piani ambiziosi: diventare leader nel settore delle auto usate. Potete pensare a Brumbrum come l’Ebay delle auto ma con l’affidabilità di Amazon.

Proprio così, Brumbrum vi consente di accedere ad un sito con un catalogo di vetture usate tra cui scegliere, cercate il modello che vi interessa con pochi click, la mettete nel carrello e pagate con carta di credito per l’anticipo e poi bonifico per il saldo. Sembra assurdo, vero?

Tuttavia in 3 anni l’azienda è cresciuta al punto da acquistare un capannone industriale da 50.000 m² nella Motor Valley, dove oggi lavorano circa 50 persone. Ma Brumbrum mira ad aumentare i ranghi con un altro centinaio di dipendenti entro il 2021.

Come funziona

Come altri rivenditori online, Brumbrum è dotata di un proprio sito web; il layout è sobrio ed elegante, facilità d’uso e immediatezza contraddistinguono lo stile del sito. Troverete delle foto nell’anteprima di ogni singolo prodotto disponibile mentre le vetture in arrivo sono rappresentate da un modello coperto da un telone.

All’interno del riquadro troverete la data d’immatricolazione del modello nonché il chilometraggio, il motore e l’allestimento. In alto a sinistra c’è un’etichetta che indica se l’auto è disponibile per la garanzia estesa di 3 anni.

Cliccando sul riquadro si accede alla pagina del prodotto in cui troverete una dettagliata scheda tecnica nonché la descrizione sulla storia del veicolo (ex proprietari, tipo di uso del mezzo ecc.); potrete anche visualizzare gli interni dell’autovettura. Brumbrum vi dà la possibilità di esaminare con cura anche i minimi dettagli con scatti di buona qualità di tutte le componenti di interesse (plancia, navigatore, sedili, volante ecc.).

La società intende aggiungere anche la visione in Realtà Virtuale. Brumbrum inoltre mette in evidenza i difetti, come graffi o macchie, che molti venditori cercano di nascondere!

Una volta scelto il prodotto dovrete versare un anticipo con carta di credito per poi completare l’acquisto tramite bonifico o con un finanziamento Findomestic che, al momento, è l’unico partner disponibile. Si può anche versare un acconto di 250€ per prenotare il veicolo dopodichè avrete 48h per decidere se prenderla o lasciarla e riavere i soldi indietro.

Terminate queste operazioni l’auto sarà spedita in una delle 25 città dove Brumbrum effettua il servizio.

(Image credit: Brumbrum)

Tre anni di garanzia

A seguito dell’acquisto avrete 14 giorni di tempo e fino a 1000Km per annullare la trattativa.

Ora vi chiederete come sia possibile che un rivenditore di auto usate offra 3 anni di garanzia? In effetti, è una prassi insolita. I manager di Brumbrum non sono impazziti, e offrono i tre anni di tutela solo sulle vetture acquistate da Arval, una compagnia di noleggio auto a lungo termine per imprese e professionisti.

Non dovete nemmeno preoccuparvi dell’assistenza, Brumbrum ha una vasta rete di officine affiliate su tutto il territorio nazionale, a cui potrete rivolgervi in caso di necessità, durante il periodo di garanzia.

L’acquisto non è l’unica opzione a disposizione, c’è anche il noleggio a lungo termine; potete noleggiare l’auto per 3, 4 o 5 anni. Nell’offerta è incluso il pagamento del bollo, l’assicurazione, la garanzia fino a 100.000km nonché la manutenzione e il soccorso stradale h24.

Infine sono anche disponibili modelli a km 0 qualora vogliate comprare un auto in condizioni perfette.

(Image credit: Brumbrum)

Auto usate online, pregi e difetti

Fino ad oggi l’acquisto di una vettura usata poneva moltissimi dubbi, certo c’è la garanzia di legge di 1 anno ma terminati questi 12 mesi chi può sapere quali spese ci attendono in agguato?

Con Brumbrum questo stereotipo ha fine. I servizi offerti dall’azienda nonché la scrupolosità con cui descrivono i propri modelli ci mettono al riparo da sgradevoli imprevisti.

Brumbrum sta ponendo le basi per diventare il più grande rivenditore di auto usate sul territorio; non saremo più limitati dalla distanza, non dovremo scegliere tra i modelli della nostra regione ma avremo accesso ad un ampio catalogo.