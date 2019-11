Black Friday 2019, spedizioni USA-Italia senza tasse

Nota: questo articolo è stato realizzato in collaborazione con Ship7

Ormai manca pochissimo al Black Friday 2019 , e probabilmente non c’è consumatore che non stia sperando di fare qualche buon affare. Alcuni dei migliori prodotti però sono venduti esclusivamente negli Stati Uniti, e i venditori non effettuano spedizioni in Italia. Fortunatamente ci sono servizi per gestire spedizioni USA-Italia , e avere così consegnati a casa vostra oggetti che altrimenti sarebbe impossibile avere.

Una tra le migliori aziende che offrono spedizioni USA-Italia è S h ip7 , e per questo periodo offrono una speciale promozione Black Friday su tutti gli invii. In altre parole, non pagherete le tasse su ciò che comprate.

Ciò significa che grazie a questa promozione pagherete esattamente il prezzo indicato dal venditore, senza le imposte che normalmente vengono applicate prima della spedizione. Restano invece le spese di spedizione, ed eventuali imposte doganali che potrebbero essere applicate dalle autorità italiane (e sulle quali Ship7 ovviamente non ha alcun controllo

Spedizioni Usa-Italia, cosa offre Ship7

Ship7 fa da intermediario tra i venditori negli Stati Uniti (o nel Regno Unito) e l’Italia. Se trovate un oggetto che vi piace ma il venditore non effettua spedizioni in Italia, la soluzione è usare Ship7. Dopo aver registrato un account gratuito, infatti, Ship7 vi fornirà un vero indirizzo USA che potrete inserire per la consegna del prodotto.

Ship7 riceve per voi il prodotto, e vi inoltra il pacchetto in Italia, con spese di spedizione ragionevoli.

Ma non è tutto. Spedire un singolo pacco infatti potrebbe risultare poco conveniente (difficile spendere meno di 30 euro), ed è qui che il servizio Ship7 di aggregazione torna utile. Se infatti comprate più di un prodotto potete aggregare tutti i vostri acquisti in una sola spedizione, e ottenere così un notevole risparmio sui costi di spedizione. Si tratta di un servizio che Ship7 offre gratuitamente, quindi non dovrete pagare di più per avere l’aggregazione degli oggetti, che trovate indicata sul sito come consolidation.

Inoltre l’immagazzinamento è gratuito fino a 60 giorni. Ciò significa che se fate due acquisti in due momenti diversi, potrete unirli in un’unica spedizione senza incorrere in costi ulteriori.

Ship 7 inoltre offre anche servizi aggiuntivi, che potrete decidere di pagare separatamente. Potete avere fotografie aggiuntive dei pacchi, scansione dei documenti, gestione prioritaria, trattamento speciale per oggetti fragili.

Servizio acquista per me: tra i servizi speciali offerti da Ship7 c’è anche “acquista per me”. Serve per quei negozi che non accettano la vostra carta di credito europea (non sono molti ma esistono). In questo caso, potete chiedere a Ship7 di effettuare l’acquisto per voi.

E ora potete avere tutto questo e anche non pagare le tasse sugli oggetti che comprate, quindi risparmiare ulteriormente sugli sconti già applicati per il Black Friday 2019.Difficile chiedere di più.