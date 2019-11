Bill Gates: Windows Phone avrebbe potuto sconfiggere Android

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ritiene che la società avrebbe dominato il mondo degli smartphone se non fosse stata per un'indagine antitrust che ha affrontato nei primi anni 2000.

Parlando alla conferenza DealBook del New York Times, Gates ha dichiarato di essere stato troppo distratto dal caso e ha mancato una scadenza per mettere Windows Mobile su un dispositivo Motorola entro pochi mesi.

Microsoft ha dominato gli smartphone nella prima parte del decennio con Windows Mobile, ma questo vantaggio è stato limitato dal fatto che il mercato di tali dispositivi era molto piccolo.

Motorola è stato un importante produttore di dispositivi durante quel periodo, il che significa che Windows Mobile avrebbe potuto ottenere una significativa trazione sul mercato e avrebbe limitato le opportunità che Google ha colto con Android.

Microsoft Mobile

"Non c'è dubbio che la causa antitrust sia stata negativa per Microsoft, e saremmo stati più concentrati sulla creazione del sistema operativo del telefono e quindi, invece di utilizzare Android, oggi utilizzereste Windows Mobile", afferma Gates. "Se non fosse stato per il caso antitrust ... eravamo così vicini, ero troppo distratto. Ho fallito a causa di quella distrazione. ”

I primi dispositivi Android furono lanciati nell'ultima parte del decennio e colmarono la mancanza (lasciata da Microsoft) di un sistema operativo mobile non Apple. Android è diventato effettivamente per smartphone ciò che Windows è per PC.

Windows Phone è stato acclamato dalla critica, ma è uscito troppo tardi per ottenere il supporto di consumatori, fornitori e sviluppatori, necessario per sfidare Android. Nemmeno l'acquisizione dell'ex leader di mercato Nokia ha potuto arrestarne il declino.

Gate ha precedentemente descritto l'incapacità di Microsoft di catturare il mercato come il suo più grande errore, uno del valore di centinaia di miliardi di euro, ma la società ha almeno fatto pace con il suo fallimento. Un ultimo tentativo di ottenere quote con una versione mobile di Windows 10 è finito, e Microsoft ha persino intenzione di utilizzare Android nel suo prossimo dispositivo Surface Duo .

Sotto Satya Nadella, la strategia di Microsoft è quella di vendere i suoi servizi, come Microsoft Office 365, sul maggior numero di dispositivi e aumentare le entrate degli abbonamenti.

Via The Verge