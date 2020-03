Le migliori RAM del 2020: ecco le migliori memorie per il vostro PC

Quasi sempre si va alla ricerca di un kit di memorie RAM, il più performante possibile, spinti dall’idea di assemblare o aggiornare le componenti hardware del proprio computer.

Con le crescenti richieste di sistemi operativi affamati di memoria come Windows 10 o macOS Mojave , applicazioni come Adobe Premiere e giochi triple A, è più che mai fondamentale scegliere il kit di RAM più appropriato. Del resto non servirebbe a nulla disporre di uno dei migliori pc sul mercato senza abbinare un kit di memorie all’altezza di quella configurazione (le configurazioni Ryzen ne sono un esempio emblematico.)

Pertanto, prima di imbattersi in un acquisto compulsivo alla ricerca dei migliori banchi di RAM del 2020, bisogna tenere conto di alcuni aspetti fondamentali. Le memorie RAM, infatti, possono essere classificate in base a dimensioni, velocità e capacità. Inoltre, prima di acquistare qualsiasi tipo di RAM, sarebbe sempre opportuno verificarne la compatibilità con il proprio sistema.

A prescindere da quale sia il vostro obiettivo, se giocare ai migliori titoli per PC, o lavorare in ambiente multitasking con diverse applicazioni professionali aperte contemporaneamente, noi siamo qui per aiutarvi a trovare le componenti giuste per il vostro PC. Date un’occhiata alla nostra rassegna sui migliori kit di RAM presenti sul mercato, troverete ciò che si adatta meglio alle vostre esigenze.

Le migliori RAM in sintesi

Corsair Vengeance LED G.Skill Trident Z RGB Kingston HyperX Predator Kingston HyperX Fury Corsair Dominator Platinum RGB HyperX Fury RGB 3733MHz G.Skill Trident Z RGB DC Adata Spectrix D80 G.Skill TridentZ Royal Corsair Vengeance LPX G.Skill Mac RAM Crucial Ballistix Sport

Corsair Vengeance LED: prestazioni e affidabilità (Image Credit: Corsair)

Corsair Vengeance LED

Corsair è uno dei brand più rinomati ed affidabili presenti sul mercato. La serie Vengeance LED DDR4 che vi proponiamo è caratterizzata da una latenza CL16 e da una velocità di frequenza pari a 3.466 MHz. Questa RAM è dotata di robusti dissipatori di calore che ottimizzano il raffreddamento per un overclocking più elevato, ideale per chi vuole ottenere il massimo delle prestazioni. Per la gestione delle illuminazioni RGB è possibile utilizzare il software iCUE, compatibile con tutti i prodotti Corsair.

G.Skill TridentZ RGB: qualità indiscussa (Image Credit: G.Skill)

G.Skill Trident Z RGB

G.Skill è un altro marchio che non avrebbe bisogno di presentazioni e la sua serie TridentZ RGB è una delle più famose e apprezzate. Queste memorie dispongono di latenze CAS tra 14 e 19 con frequenze che possono arrivare fino a 4.266 MHz. La parte superiore di ogni DIMM è caratterizzata da una barra luminosa che, combinandosi con le altre, crea una sorta di effetto arcobaleno con illuminazione full spectrum regolabile attraverso il software proprietario di G.Skill.

Le Kingston HyperX Predator: perfette per un upgrade di memorie DDR3 (Image Credit: Kingston)

Kingston HyperX Predator

Le memorie HyperX ad alte prestazioni di Kingston rappresentano alcune tra le migliori RAM DDR3 attualmente disponibili sul mercato e i modelli Predator si prestano particolarmente all’overclock garantendo velocità e prestazioni di tutto rispetto. È possibile attivare un overclock automatico impostando i profili XMP già testati e correttamente impostati. La serie Predator DDR3 è caratterizzata da latenze che si attestano tra CL9 a CL11 e velocità comprese tra 1866MHz e 2666MHz.

Kingston HyperX Fury: le migliori ram economiche (Image Credit: Kingston)

Kingston HyperX Fury

Le Kingston HyperX Fury sono memorie che si overcloccano automaticamente e che non vi faranno spendere una fortuna, ideali per chi ha un budget limitato. Grazie ad una funzionalità smart queste RAM DDR3 o DDR4 rilevano automaticamente le componenti del vostro sistema e si overcloccano alle più alte velocità possibili, ottimizzando le prestazioni per tutti gli ultimi chipset Intel. Sono disponibili con latenze che variano tra CL14 e CL16, e velocità tra 2.133 e 2.666MHz.

Corsair Dominator Platinum RGB: le top di gamma Corsair (Image Credit: Corsair)

Corsair Dominator Platinum RGB

Se volete il meglio del meglio, e non vi interessa il prezzo, le memorie Dominator Platinum di Corsair dovrebbero essere indubbiamente la vostra prima scelta. Nel 2019, la serie è stata rinnovata includendo i nuovi LED RGB Capellix per offrire un design brillante, ricco di colori. Si tratta, quindi, di una variante della stessa RAM di fascia alta con dissipatori in alluminio che già conosciamo e amiamo, con frequenze che possono arrivare fino a 4.800 MHz, e latenze tra CL 14 e CL19.

HyperX Fury RGB 3733Mhz: le memorie RGB più veloci di HyperX (Image credit: HyperX)

HyperX Fury RGB 3733MHz

Con una velocità che può arrivare fino a 3733 MHz e latenze che si attestano tra CL15-19, le HyperX Fury RGB sono le memorie con illuminazione RGB più veloci di HyperX. I profili XMP di Intel vi garantiranno le massime prestazioni mentre l’illuminazione RGB è gestita tramite una esclusiva tecnologia di sincronizzazione a infrarossi, in attesa di brevetto.

Se avete bisogno di molta memoria RAM senza occupare troppi slot DIMM, le G.Skill Trident Z RGB DC fanno al caso vostro. (Image Credit: G.Skill)

G.Skill Trident Z RGB DC

DC è l'acronimo di double capacity, ovvero, RAM con una notevole capacità di memoria pari a 32GB per modulo. La frequenza massima disponibile raggiunge, al momento, i 3.200 MHz. Se avete bisogno di molta memoria senza occupare troppi slot DIMM (ad esempio a se utilizzate una scheda Mini-ITX dotata di due soli slot), non possiamo che consigliarvi le G.Skill TridentZ RGB DC.

Adata Spectrix D80, un kit di memorie pensato per il gaming (Image Credit: Adata)

Adata Spectrix D80

Se state assemblando un pc per il gaming, le memorie Adata Spectrix D80 potrebbero essere un’ottima scelta. Non solo sono disponibili in frequenze fino a 5.000 MHz, ma dispongono anche di un sistema di raffreddamento a liquido, il che significa che non dovrete preoccuparvi del suo surriscaldamento in fase di overclock. Il design è piuttosto accattivante, i led dalla luci vibranti possono essere gestiti tramite i software più famosi come RGB Fusion di Gigabyte o AuraSync di Asus.

G.Skill TridentZ Royal: eleganza assoluta (Image credit: G.Skill )

G.Skill TridentZ Royal

Le memorie G.Skill TridentZ Royal non sono altro che la versione “fashion” delle TridentZ che vi abbiamo già presentato. Non a caso le abbiamo classificate come le RAM RGB esteticamente più belle, disponibili in questo momento sul mercato. I moduli sono caratterizzati dalla presenza di eleganti dissipatori di calore in alluminio dal colore oro o argento, mentre la parte superiore è ricoperta da una scia di cristalli dai quali si irradiano le luci RGB.

Corsair Vengeance LPX, le ram “low profile” ideali per le configurazioni itx. (Image Credit: Corsair)

Corsair Vengeance LPX

Le RAM LPX Vengeance di Corsair sono perfette per gli utenti che vogliono il massimo delle prestazioni con il minimo ingombro. Queste RAM “low profile” sono quasi una scelta obbligata per assemblare dei PC che prevedono l’utilizzo di sistemi di raffreddamento per la CPU di grandi dimensioni o per le configurazioni itx e m-atx in genere. Nonostante le ridotte dimensioni, sono comunque dotate di un ottimo dissipatore di calore a otto strati per raffreddare durante l'overclocking. Il loro design sottile non permette l'uso di LED, ma sono comunque disponibili in tre colori: nero, rosso o blu.

G.Skill fornisce RAM DDR3 compatibili per l’aggiornamento dei vecchi modelli Mac. (Image Credit: G.Skill)

G.Skill Mac RAM

Rivolgersi ad Apple per effettuare un upgrade delle memorie non è proprio una soluzione economica. La buona notizia è che è possibile sfruttare un kit di memorie compatibili come quelle fornite da G.Skill, se siete in possesso di un vecchio modello MAC che utilizza memorie DDR3. Queste memorie SO-DIMM hanno una latenza CAS compresa tra 9 e 11 e sono caratterizzate da velocità comprese tra 1.333MHz e 1.600MHz. Le G.Skill DDR3 a 1.333 MHz per Mac vi faranno risparmiare un bel pò di soldi.

Crucial Ballistix Sport: ideali per un upgrade su un pc portatile (Image Credit: Crucial)

Crucial Ballistix Sport

Le memorie Crucial sono di gran lunga le migliori RAM disponibili per i sistemi portatili. Le Crucial Ballistix Sport SODIMMs sono state progettate per garantire un'efficiente durata della batteria, pur offrendo velocità elevate a supporto delle attività multi-tasking. Rappresentano, quindi, l’upgrade ideale da effettuare sui migliori pc portatili : queste memorie, infatti, quasi sempre saranno più veloci dei kit forniti in dotazione con il vostro pc portatile.