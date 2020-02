Questi auricolari true wireless costano 30 euro ma valgono molto di più

Cercate un paio di auricolari wireless dal prezzo contenuto e dalle buone prestazioni? SoundPEATS TrueFree Plus potrebbero essere la risposta.

Il nuovo prodotto di SoundPEATS monta un potente chip capace di trasferire dati tramite Bluetooth 5.0, una tecnologia a bassa latenza e maggiore stabilità del predecessore. Supporta inoltre il Codec Audio: SBC APT-X.

Il range di utilizzo è di 10 metri, inoltre gli auricolari sono certificati IPX4: qualche spruzzo d'acqua non sarà sufficiente a romperli, purtroppo però non sono impermeabili al sudore. Non possiamo quindi garantirvi che siano adatti anche agli sportivi.

La qualità audio è buona, il suono è piuttosto dettagliato, i bassi sono profondi e ascoltando musica ad alto volume la distorsione è minima.

SoundPEATS TrueFree Plus possono anche funzionare in modalità mono (solo un auricolare attivo), inoltre consentono anche di rispondere alle chiamate e attivare l'assistente vocale.

L'autonomia si attesta intorno alle 4 ore, tuttavia potete ricaricarli tramite la custodia. Quest'ultima ha una capacità di 800 mAh e può ricaricare i due auricolari dalle 9 alle 10 volte. La ricarica completa richiede circa 3 ore e mezzo.

Il case è in plastica nera lucida ed è molto leggero, infatti pesa solamente 136 grammi. Il pannello superiore si distingue per delle scanalature e riporta il logo dell'azienda.

La ricarica della batteria del case avviene tramite una porta micro USB posizionata sul retroe. Nella confezione troverete anche un cavo micro-USB, il manuale delle istruzioni, e otto gommini di diverse dimensioni. Qualunque sia la forma o la grandezza del vostro canale uditivo, troverete la misura che fa per voi.

Ciò che sorprende di questo prodotto è il prezzo. Potrete portare a casa questi fantastici auricolari per soli 33 euro. Insomma, un vero affare.