Asus Zenfone 6, forse sarà all-screen

L'Asus Zenfone 6, il prossimo smartphone del marchio taiwanese, si preannuncia in un teaser che ne anticipa il design.

L'immagine è stata diffusa direttamente da Asus via Twitter , e mostra un design senza cornici, senza notch e senza fori sullo schermo per ospitare la fotocamera frontale.

Si nota un piccolissimo "bordo" in alto, che potrebbe essere il segnale di un meccanismo a scomparsa. Dopotutto la fotocamera frontale deve pur stare da qualche parte.

C'è una remota possibilità che lo Zenfone 6 sia uno smartphone dal design a "doppio slider", con la fotocamera che spunta da sopra e l'altoparlante da sotto - è quanto ha immaginato un progettista di Zenfone 5 e condiviso recentemente da @evleaks.

A parte il design all-screen, questo teaser non svela nulla, ma riporta la scritta "sfida l'ordinario". Il testo di accompagnamento, su twitter, recita "abbraccia la rivoluzione dello straordinario". Tutto ciò suggerisce che lo Zenfone 6 potrebbe offrire un design o funzioni che si sono viste raramente finora, e sicuramente un design all-screen sarebbe coerente con tale idea.

Detto questo, non prendiamo questo teaser come una conferma di nulla, perché non sarebbe la prima volta che una campagna del genere lascia intuire promesse più grandi di quanto il prodotto possa mantenere.

Sapremo presto se questo è uno di quei casi, visto che l'Asus Zenfone 6 sarà presentato il prossimo 16 maggio. Risultati di AnTuTu trapelati nei giorni scorsi suggeriscono la presenza del SoC Snapdragon 855 con 6 GB di RAM, e di uno schermo con risoluzione 1080x2340.

