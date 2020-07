Aspirapolvere robot, le migliori offerte per una casa pulita senza sforzo

A volte vorremmo che la nostra casa fosse pulita senza doverci alzare dal divano. Si rincasa dopo una lunga giornata di lavoro e le pulizie passano facilmente in secondo piano. Succede a tutti, ma questo non significa necessariamente che dobbiate vivere in una casa piena di polvere e peli di animali.

La soluzione giusta sono gli aspirapolvere robot, modelli intelligenti e automatici che puliranno casa da cima a fondo, anche sui tappeti; basta un click e il robottino pulirà casa al posto vostro.

Se l'idea vi alletta, date un'occhiata ai migliori modelli sul mercato suddivisi per fascia di prezzo:

Severin Chill RB 7025

Severin Chill RB 7025 è disponibile su Amazon a soli 100 euro (sconto del 50%). È un aspirapolvere entry-level, leggero, silenzioso e pratico; vanta una capacità di 350 mL e una discreta potenza d'aspirazione.

L'autonomia è eccellente (90 minuti) e dispone dei classici sensori a infrarossi con cui evitare ostacoli e scale. L'avvio è manuale e manca un'app per la gestione da remoto, tuttavia se cercate un modello per le passate giornaliere e non volete spendere una fortuna, Severin Chill RB 7025 vi stupirà.

iRobot Roomba 605

iRobot Roomba 605 è disponibile su IBS a soli 170 euro. Si tratta di uno dei modelli più venduti in Italia per via dell'eccellente rapporto qualità-prezzo. Si attiva premendo il pulsante "CLEAN" sul pannello superiore.

La rumorosità è nella media (60 dB) e l'autonomia è buona (60 minuti), inoltre l'aspirapolvere, al termine del ciclo di pulizie, tornerà da solo alla base di ricarica; ha una capacità di 0,6 litri.

Proscenic 830T

(Image credit: Proscenic )

Proscenic 830T è disponibile su Amazon a 199 euro (sconto del 17%, -40 euro).

Questo modello costa 29 euro in più rispetto al Roomba 605, ma è un aspirapolvere completo: si può gestire a distanza con la comoda app "Proscenic Home" e supporta anche la modalità lava-pavimenti (basta scambiare la vaschetta per la polvere con quella dell'acqua da 350 mL).

Quando il livello della batteria è basso, tornerà automaticamente alla base di ricarica ed è anche possibile regolarne i livelli di potenza. L'aspirapolvere vanta un ottima potenza d'aspirazione ed elabora una mappa delle zone di casa.

Il difetto? Proscenic 830T ha dimensioni generose (56.5 x 38.86 x 12.7 cm) e potrebbe aver problemi a infilarsi sotto alcuni mobili.

Aspirapolvere Robot Lefant

(Image credit: Lefant)

L'aspirapolvere robot Lefant è in vendita su Amazon a 240 euro, applicando il coupon posto nella scheda di vendita sotto al prezzo.

Questo è un modello di fascia media che supporta tutte le funzioni delle precedenti proposte ed è compatibile anche con gli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant. L'aspirapolvere robot Lefant si distingue dalla concorrenza per la bassissima rumorosità di soli 50 dB (la media per questa categoria di prodotti è di 60 dB).

Roborock S5 Max

Roborock S5 Max è in vendita su eBay a soli 380 euro. Abbiamo scelto questo prodotto per i consumatori più esigenti, coloro che vogliono una pulizia perfetta ed estremamente personalizzata.

Attraverso l'app "Roborock" è possibile stabilire la potenza d'aspirazione e la quantità d'acqua con cui lavare i pavimenti per ogni stanza. Il robot effettuerà una mappa dell'abitazione alla quale potrete accedere dall'applicazione per comandare nei minimi dettagli questo portentoso elettrodomestico.