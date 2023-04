Apple: nuovi Mac desktop prossimi al lancio

Ora che manca poco all'evento WWDC 2023 di Apple, stanno circolando numerose indiscrezioni sui dispositivi hardware che potremmo vedere durante la presentazione di giugno, e la stessa Apple ha dato un grande indizio in tal senso.

Come ha fatto notare Nicolás Álvarez (Si apre in una nuova scheda) (fonte: 9to5Mac (Si apre in una nuova scheda)), il codice dell'app Find My di Apple per macOS fa ora riferimento a tre modelli di Mac sconosciuti, suggerendo che potrebbero essere i prossimi dispositivi che verranno lanciati dall'azienda, magari proprio durante il WWDC 2023. I nomi trovati nel codice, tuttavia, non ci dicono molto su questi Mac che vengono indicati come Mac14,8, Mac14,13 e Mac14,14.

Anche se non riusciamo a capire con precisione di quali Mac si tratta, rimane pur sempre un indizio importante che lascia trapelare l'imminente arrivo di nuovi modelli desktop tra cui, probabilmente, ci saranno i nuovi iMac, il Mac Studio o il Mac Pro, o forse entrambi.

Cosa ci aspettiamo di vedere al WWDC 2023?

In passato, Apple ha utilizzato l'identificativo "Mac 14,x" per indicare i Mac con chip M2, il che fa pensare che questi nuovi modelli non introdurranno il chip M3. Questo, secondo le indiscrezioni circolate in precedenza, escluderebbe di fatto l'Apple iMac che dovrebbe essere equipaggiato con il nuovo chip.

L'Apple Mac mini ha già ricevuto un importante aggiornamento all'inizio di quest'anno, e non abbiamo sentito molte indiscrezioni su un'eventuale versione 2023 dell'Apple Mac Studio (uscito a marzo 2022 con il chip M1), quindi non escludiamo l'arrivo di un aggiornamento entro fine 2023.

Forse il Mac più papabile tra quelli che potremmo vedere al WWDC 2023 è proprio il Mac Pro: da diversi mesi circolano voci in tal senso e, come abbiamo già sottolineato in precedenza, l'aggiornamento del Mac Pro è atteso da tempo, visto che il modello attuale è in commercio dal 2019. Il nuovo top di gamma della serie Mac potrebbe anche essere il primo ad equipaggiare il tanto atteso chip M2 Extreme.

Analisi: volete un nuovo Mac? Temporeggiate!

Uno dei motivi per cui su TechRadar riportiamo diligentemente le indiscrezioni e le fughe di notizie sull'hardware è quello di fornirvi un aiuto in più quando state pensando di acquistare dei nuovi dispositivi: del resto chi vorrebbe comprare un computer o un telefono nuovo per poi veder uscire il nuovo modello il mese dopo?

Questo ragionamento vale in particolare per Apple, che notoriamente non riduce il prezzo dei suoi dispositivi nemmeno quando sta per uscire un nuovo modello e, in alcuni casi, anche dopo la sua uscita. Ad esempio, per vedere i primi sconti su iPhone 14 dovremo certamente attendere il lancio di iPhone 15 e, anche allora, sarà difficile trovare grandi sconti.

Per questo motivo, se avete un desktop Apple e state pensando di fare un upgrade, forse è il caso di rimandare l'acquisto per i prossimi mesi. Naturalmente i modelli attuali sono tutti validissimi, ma potrebbero essere in arrivo versioni più veloci entro l'estate.

Non sappiamo con certezza se vedremo o meno dei nuovi Mac durante il WWDC che inizierà il 5 giugno, ma per allora potremmo avere un'idea più chiara di ciò che Apple ha in programma per il resto dell'anno.