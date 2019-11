Apple iOS 13.2 è qui e porterà Deep Fusion sulla serie 11

Sia che stiate affrontando problemi con iOS 13 o desiderate semplicemente ottenere le sue ultime funzionalità, iOS 13.2 è finalmente qui per voi. È appena arrivato l'ultimo aggiornamento per iOS, nonché per iPad OS e tvOS di Apple TV.

Il nuovo aggiornamento di iOS 13.2 porterà a foto migliori ed un miglioramento per le cuffie (ne parleremo più approfonditamente tra poco). Inoltre attiva la funzionalità Deep Fusion per le fotocamere di iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, che migliora la qualità dell'immagine delle foto scattate su questi dispositivi in condizioni di scarsa illuminazione. Deep Fusion non è previsto per dispositivi precedenti ad iPhone 11.

L'aggiornamento, comunque, introduce anche alcune nuove emoji, nuove funzionalità a HomeKit e corregge numerosi bug.

L'altro grande pezzo del puzzle è il supporto per le nuove AirPods Pro. Il nuovo prodotto è stato appena annunciato ed è disponibile da oggi 30 ottobre.

L'aggiornamento introduce la possibilità di utilizzare la cancellazione attiva del rumore (ANC). Ma, come riporta The Verge, l'unico modo per utilizzare queste nuove AirPods e il loro ANC è eseguire iOS 13.2, iPadOS 13.2, tvOS 13.2 o le ultime versioni di watchOS o macOS.

L'aggiornamento ha anche una nuova funzionalità in serbo per i proprietari dei precedenti modelli AirPods. Presenta la funzione Announce Messages per AirPods. Quando ricevete un messaggio, Siri lo leggerà evitandovi di guardare il telefono.

Se siete pronti ad aggiornare il dispositivo, andate su Impostazioni > Generali > Aggiornamento software e iniziate il download, anche se vi consigliamo vivamente di eseguire prima il backup del vostro iPhone o iPad.