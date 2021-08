Amiga 500 ritorna! (in versione mini)

Retro Games ha annunciato la nuova A500 Mini, vale a dire una replica compatta della Amiga 500. E ovviamente è una cosa che manderà in brodo di giuggiole chiunque abbia conosciuto il modello originale. Persone che, ammettiamolo, non sono più giovanissime.

Il concetto non è nuovo: Sony, Sega, Nintendo e una serie di marchi minori hanno già immesso sul mercato delle console mini e micro, con già caricati centinaia o a volte migliaia di giochi.

Ma questa? Beh, questa è un'Amiga 500, e non ce n'è per nessuno.

Se non altro per il posto speciale che occupa nel cuore di moltissimi giocatori, ma anche per il fatto che per molti anni i giochi migliori erano i giochi per Amiga 500, e il computer della Commodore era semplicemente la migliore piattaforma per il gaming, senza se e senza ma.

Con la A500 Mini torna la possibilità di giocare al Lemmings Originale, a R-Type, Zool e Shadow of the Beast, e tantissimi altri.

Amiga 500, una mini meraviglia

L'Amiga 500 era più potente dei PC del suo tempo, poteva mostrare più colori e i suoi giochi erano più ricchi e più complessi, tanto in confronto con il PC quanto con le console del momento - quelle di Nintendo e di Sega, se ve le ricordate.

La nuova A500 Mini è una replica in piccolo del modello originale, ma nella confezione ci sono anche un mouse e un controller, dal design vintage. Si collega al televisore tramite un cavo HDMI, e non avrete bisogno di un HDMI 2.1 per giocare in 4K/60 FPS (non che la cosa ci sia passata per la testa). La sua tastiera non serve a granché a parte l'estetica, ma se ne può collegare una vera tramite la porta USB.

Già caricati in memoria ci sono 25 classici Amiga, tra cui Simon The Sorcerer, Worms, Speedball 2 e Battle Chess.

Il lettore di floppy disk probabilmente non funziona; sarebbe una cosa simpatica ma inutile, forse, anche se molti avranno ancora a casa i vecchi dischetti, da qualche parte. Si possono però eseguire altri giochi, oltre quelli preinstallati, tramite una memoria USB. Si tratta di emulazione, e in questi casi è sempre un po' una lotteria, ma anche così la A500 Mini sembra una gran bella cosa.

Almeno se avete tendenze nostalgiche.

C'è anche spazio per salvare le partite, cosa del tutto necessaria almeno per alcuni giochi. E ci sono alcune opzioni di visualizzazione per schermi CRT o a 50 Hz, che in teoria vi permette di giocare su un vecchio televisore. Probabilmente la collegherete a uno dei migliori TV del 2021, ma non si sa mai.

La Retro Games A500 Mini sarà disponibile all'inizio del 2022 e costerà circa 130 euro. Sono molti per un prodotto del genere, ma per molti potrebbe valerne la pena.