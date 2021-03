AMD Ryzen 5000 Pro, da Lenovo trapelano le specifiche di due APU aziendali

Un aggiornamento della descrizione di un prodotto Lenovo ha rivelato due APU inedite della serie AMD Ryzen 5000 Pro, che potrebbero arrivare presto sulla serie Thinkpad dell'azienda.

Su una delle pagine di specifiche di Lenovo ThinkPad P14 sono spuntati sia Ryzen 5 Pro 5650U che Ryzen 7 Pro 5850U, confermando che vedremo le APU a breve nella gamma di portatili aziendali. Dopo i primi benchmark visti in rete, anche una pagina di HP ne aveva rivelato l'esistenza, ma AMD non ha fatto alcun annuncio ufficiale riguardo il loro lancio e rimane ancora possibile che la loro presenza non sarà confermata successivamente.

I migliori processori AMD del 2021

I migliori antivirus del 2021

Le migliori webcam del 2021

La pagina del prodotto ci fornisce alcuni dettagli sulle specifiche dei chip. Ryzen 7 Pro 5850U è una CPU a otto core, 16 thread, 12 MB di cache con 2,0 GHz di base clock e 4,4 Ghz di boost clock.

Ryzen 5 Pro 5650U è una CPU a sei core, 12 thread, 11 MB di cache con 2,2 GHz di base clock e 4,2 GHz di boost clock. Entrambi i processori hanno un TDP variabile da 10 W a 25 W e grafica integrata AMD Radeon.

La pagina delle specifiche del P14s non fornisce tantissime informazioni, come fa notare Wccftech. Ad esempio non si sa molto delle GPU Radeon integrate in questi chip della serie Pro, incluso il numero di core che mettono a disposizione. Inoltre, non esiste una data di lancio ufficiale, ma dopo l'uscita ufficiale di AMD Radeon RX 6700 XT, speriamo di ricevere ulteriori informazioni sulle APU dei chip Ryzen Pro.

AMD Ryzen Pro sfiderà il dominio di Intel nel mobile computing

Ora che AMD è alla pari con Intel per quote di vendita di processori desktop, sembra che voglia concentrarsi maggiormente anche sul mercato del mobile computing, dove Intel gode ancora di una posizione di mercato dominante.

Con la crescita del lavoro in mobilità in era post pandemica, l'uso di hardware desktop aziendale diventerà sempre meno rilevante, mentre il settore mobile sarà il vero campo di battaglia per i grandi brand di CPU, e non solo.

Si comincia a notare una discreta presenza di processori AMD anche nei notebook aziendali, fino a poco tempo fa appannaggio della sola Intel. Un esempio potrebbe essere quello dell'eccezionale Chromebook Lenovo ThinkPad C13 Yoga; sarà quindi molto interessante vedere come se la caveranno gli ultimi processori AMD "business" contro la piattaforma Intel Evo nel settore aziendale.