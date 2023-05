AMD rilascia una patch per i Ryzen che scaldano troppo ma è piena di bug

Alcuni utenti AMD ha segnalato gravi problemi di surriscaldamento che interessano alcuni processori AMD Ryzen 7000. Le temperature dei chip AM5, nei casi più gravi, salgono talmente tanto da bruciare letteralmente il SoC, motivo per cui l'azienda si è affrettata a rilasciare una patch per risolvere il problema.

Purtroppo, come segnalato da HardwareLuxx, l'ultimo aggiornamento del micro codice AM5 AGESA (1.0.0.7) dedicato ai processori Ryzen 7000 è pieno zeppo di bug. Come se non bastasse, la patch 1.0.0.7 non sembra completa e implementa solo alcune limitazioni che impediscono ai SoC di superare le frequenze ritenute sicure. La buona notizia è che AMD sta testando internamente una nuova patch (1.0.9.0) che dovrebbe risolvere definitivamente il problema, ma potrebbero volerci mesi prima del suo arrivo.

Se non sapete di cosa si parla, di recente un certo numero di utenti ha segnalato di aver letteralmente fuso la propria CPU Ryzen 7000 a causa di tensioni del SoC eccessivamente elevate. La patch, come vi abbiamo raccontato, ha il solo scopo di limitare la tensione a un massimo di 1,3 V per impedire che le CPU Ryzen 7000 vadano oltre le specifiche termiche di sicurezza, ma non presenta alcuna correzione per il sistema di controllo termico delle CPU.

(Image credit: Future)

Nel frattempo sono spuntati altri report secondo i quali AGESA 1.0.0.7 non implementa alcuna correzione, come questo post Reddit nel quale si legge di un Ryzen 9 7950X che gira a oltre 110 gradi anche dopo l'aggiornamento del microcodice. Non sembra quindi che i bug termici siano stati risolti. Tuttavia, non possiamo confermare se i problemi termici siano legati al BIOS o all'aggiornamento del microcodice AGESA, quindi non daremo sentenze definitive finché non ci sarà una conferma ufficiale da parte di AMD.

Purtroppo AGESA 1.0.0.7 ha anche altri bug che si verificano sotto forma di problemi di compatibilità della memoria con le nuove DIMMS da 48 GB. Questi portano a una limitazione della velocità di trasferimento che si ferma a soli 4400 MHz quando si utilizzano tutti e quattro gli slot di una scheda madre AM5. Fortunatamente, il problema riguarda solo le capacità di 192 GB, per quanto ne sappiamo.

Lo stesso HardwareLuxx riporta di aver testato AGESA 1.0.0.7 con kit a doppio canale da 16 GB, 32 GB e quadruplo canale da 64 GB senza riscontrare alcun problema.

La situazione è un po' confusa dal momento che non abbiamo una conferma ufficiale da parte di AMD riguardo alle correzioni o ai bug che si sono verificati dopo l'aggiornamento. Tuttavia, in base a quanto riportato da HardwareLuxx e da altri utenti Reddit, sembra che questo aggiornamento del microcodice sia piuttosto instabile.

Speriamo che AMD sia celere nel rilascio del prossimo AGESA 1.0.9.0 e che sia in grado di risolvere definitivamente i problemi dei Ryzen 7000.