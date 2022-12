AMD Radeon RX 7900 XTX, una vera delusione per i content creator

I content creator che aspettano la nuova AMD Radeon RX 7900 XTX dovrebbero prepararsi a una delusione.

Infatti, durante i benchmark della scheda video tramite le più note app per creazione di contenuti, Puget Systems (Si apre in una nuova scheda) ha riscontrato che il nuovo prodotto AMD non raggiunge i risultati ottenuti dalle schede analoghe realizzate da Nvidia.

I risultati sono in linea con i nostri test, laddove abbiamo riscontrato che la Radeon RX 7900 XTX resta ottima per i PC gaming, mentre le prestazioni per i flussi di lavoro creativi restano un po' nella media.

AMD Radeon RX 7900 XTX: i benchmark

Il team di Puget ha messo alla prova la GPU con vari software di video editing, modellazione 3D e altri tool.

DaVinci Resolve è stato il primo banco di prova. Questo software gratuito è progettato per sfruttare al meglio le GPU di fascia alta e la RX 7900 XTX si è comportata abbastanza bene.

Secondo Puget, la 7900 XTX ha mostrato un aumento di prestazioni di oltre il 30% rispetto alla vecchia Radeon 6900 XT . In questo caso, ha pure tenuto testa alla Nvidia GeForce RTX 4090 .

Inoltre, ha ottenuto punteggi elevati nei test di debayering in H.264/HEVC e RAW, superando la 6900 XT e arrivando quasi al pareggio con la RTX 4090.

Poi è stato il turno di Adobe Premiere Pro , che in generale non sfrutta molto le GPU. Complessivamente, è stato registrato un aumento delle prestazioni del 22% rispetto alle GPU AMD precedenti. Tuttavia, la scheda non è riuscita a battere la RTX 4090 o la 4080. Puget l'ha definita "più in linea con i modelli RTX 3080 e 3090".

In Adobe After Effects , la 7900 XTX ha avuto risultati medi. Mentre, in altri test, le prestazioni complessive erano superiori rispetto alla 6900 XT, ma non reggevano il paragone con la GeForce 4080 , 3090 o 4090.

Inoltre, la scheda non ha performato troppo bene con Unreal Engine: i risultati raggiunti sono stati altalenanti. Il team ha riscontrato un esito positivo con i workload in rastering, ma negli altri test, la 7900 XTX ha raggiunto i punteggi più bassi fra tutte le schede testate.

Infine, la 7900 XTX è stata usata con Blender, il famoso programma di rendering 3D. Anche qui, i risultati sono stati deludenti. La GPU "non è stata in grado di raggiungere la potenza di rendering delle serie NVIDIA GeForce RTX". Sebbene la scheda abbiamo superato del 70% le prestazioni in rendering della AMD RX 6900 XT, la Nvidia RTX 4080 si è dimostrata tre volte più veloce.

Nella sua analisi finale, Puget Systems indica che, sebbene alcune attività di content creation possano trarre qualche beneficio dalla AMD Radeon RX 7900 XTX, i prodotti Nvidiano restano la prima scelta per i creator.