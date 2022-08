Amazon Prime Gaming, Assassin’s Creed Origins tra i giochi in omaggio a settembre

Questo mese gli iscritti a Amazon Prime possono scaricare gratuitamente una serie di giochi per PC molto interessanti, tra cui un capitolo della saga di Assassin's Creed.

Dopo la sorpresa StarCraft: Remastered del mese scorso, a settembre gli abbonati Amazon Prime potranno ottenere Assassin's Creed Origins come parte della line-up Prime Gaming. Il titolo uscito nel 2017 ha segnato un significativo cambio di passo per la serie, abbandonando il gameplay stealth a favore di elementi più RPG.

La nuova formula è piaciuta molto, tanto da essere riproposta in Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Valhalla.

In AC Origins vestirete i panni di Bayek, un nomade del deserto, e vagherete per l'Antico Egitto alla vigilia dell'invasione romana. Aspettatevi la solita mappa open world e i combattimenti corpo a corpo per cui Assassin's Creed è noto, oltre a un sistema di livellamento del personaggio, meccaniche di crafting e un sacco di ester eggs davvero carini.

A sorpresa Amazon renderà disponibile anche La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, uno dei videogiochi più riusciti tra i molti ispirati al Signore degli Anelli. S tratta di un altro gioco di ruolo d'azione con mappa open world che consiste nell'esplorare il mondo e stanare i capitani che comandano le roccaforti degli Orchi e ucciderli.

Il sistema Nemesis, grazie al quale nemici specifici si ricordano di voi man mano che salgono nella gerarchia militare di Mordor, è ancora innovativo cinque anni dopo l'uscita del gioco. Inoltre Amazon ha scelto un momento perfetto per riproporre questo classico, dato che manca davvero poco all'arrivo della serie TV Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.



Tanti giochi in omaggio

(Image credit: Monolith Productions)

Ma non è tutto. Gli iscritti a Amazon Prime potranno accedere a 6 altri titoli tra cui: Football Manager 2022, il classico d'avventura The Dig e il tower defense roguelike Defend the Rook, oltra al GDR politico We. The Revolution, platformer Castle on the Coast, and adventure game Word of the Law will also be among them.

Per accedere ai giochi dovrete aspettare il 1 settembre, fatta eccezione per L'Ombra della Guerra che arriverà con un giorno di ritardo. Avrete tempo fino alla fine del mese per riscattarli, ma rimarranno collegati al vostro account anche dopo la scadenza dell'abbonamento Prime.

Come al solito, ci sono anche un sacco di pacchetti extra da richiedere per altri giochi. È possibile ottenere oggetti per Destiny 2, un pacchetto di cosmetici per Call of Duty: Warzone e alcuni giocatori per FIFA 2022.