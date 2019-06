Amazon Echo Show 5 ufficiale, piccolo e versatile

Amazon ha annunciato l'ultimo arrivato nella famiglia Echo, Amazon Echo Show 5.

Questa non è la quinta generazione del popolare smart display Echo Show di Amazon - è in realtà la terza, e il suo nome si riferisce al suo piccolo schermo da 5,5 pollici.

Secondo Amazon il nuovo smart display è disponibile in prenotazione e inizierà ad essere spedito in italia dal 26 giugno a partire da 89,99 €.

Arriviamo al sodo

Che cos’è? Amazon Echo Show 5, una versione più piccola del popolare smart display Echo Show.

Amazon Echo Show 5, una versione più piccola del popolare smart display Echo Show. Quando sarà disponibile? Potete pre-ordinarlo ora, in Italia dal 26 giugno.

Potete pre-ordinarlo ora, in Italia dal 26 giugno. Quanto costa? Amazon Echo Show 5 costa 89,99 €.

Immagine: Amazon (Image: © Amazon)

Leggi la nostra recensione del precedente Amazon Echo Show (2a generazione)

Privacy prima di tutto

Poco più grande della metà rispetto al suo predecessore, il nuovo smart display è progettato per adattarsi comodamente a spazi ristretti, spiega Tom Taylor, Senior Vice President di Amazon Alexa:

"Il formato compatto è perfetto per un comodino o una scrivania, in più ha un otturatore per una maggiore tranquillità e Alexa offre nuove funzioni di privacy per un ulteriore controllo."

Per coloro che sono preoccupati per la loro privacy, l'inserimento di una copertura fisica sulla fotocamera HD di Echo Show 5 dovrebbe garantire che Alexa non li spii dal loro comodino.

Inoltre, Amazon afferma che il nuovo Echo Show 5 include un pulsante "che scollegherà elettronicamente sia il microfono che la fotocamera, oltre ad un chiaro indicatore visivo che mostra quando l'audio o il video sono in streaming verso il cloud".

Amazon sta anche introducendo dei semplici metodi per eliminare le registrazioni vocali da tutti i dispositivi abilitati ad Alexa. D'ora in poi, potrete semplicemente dire "Alexa, cancella tutto ciò che ho detto oggi" e le registrazioni saranno cancellate.

Amazon ha dichiarato che presto si potrà cancellare l'ultima richiesta dicendo "Alexa, cancella quello che ho appena detto". L'accento posto dalla società sulla privacy è probabilmente una risposta ai report secondo i quali i dipendenti Amazon potrebbero ascoltare le conversazioni registrate da Alexa .

Immagine: Amazon

Piccolo ma potente

Secondo Amazon, il formato ridotto di Echo Show 5 non significa che avrà un impatto visivo minore rispetto al suo predecessore più grande, che ci ha impressionato con il suo touch screen grande, luminoso e reattivo.

A seconda di dove vi trovate nel mondo, al momento potete accedere a programmi TV, video e servizi come Prime Video , NBC, BBC iPlayer, YouTube tramite Echo Show, - alcuni di questi sono disponibili tramite Alexa , mentre per altri, come ad esempio YouTube, dovrete usare il browser Show.

Amazon sta inoltre introducendo una nuova integrazione con wikiHow che "vi consentirà di accedere a centinaia di video utilizzando la vostra voce", quindi potete chiedere ad Alexa di "mostrarvi come aprire un barattolo, pulire una padella in ghisa, fare una gru di carta o risolvere un cubo di Rubik".

Mentre non è in uso, sarà possibile visualizzare sulla schermata principale il quadrante di un orologio o una foto. Se le vostre foto sono su Facebook, potrete collegarlo al vostro account per riprodurre una presentazione delle vostre foto.

Dovrebbe anche avere un ottimo audio, Amazon infatti prometto un "suono ricco e pieno", sia che lo userete per guardare video musicali su Vevo, o per ascoltare musica su Amazon Music, Spotify , Apple Music o Pandora.

Speriamo che Amazon abbia rivisto i bassi dello scorso Echo Show, che abbiamo trovato un po' problematici quando si trattava di contenuti contenenti del parlato come podcast o programmi radiofonici.

Immagine: Amazon

Un controllo per dispositivi smart home

Amazon ha inoltre annunciato una nuova dashboard per smart home disponibile su "tutti i dispositivi Echo Show", progettata per dare maggiore controllo sui vostri gadget smart home.

Oltre a dare comandi vocali ad Alexa, ora potete fare cose come spegnere le luci usando i comandi sullo schermo. Secondo Amazon potrete anche "visualizzare la registrazione della telecamera e i termostati, accedere ai dispositivi usati di recente e gestire gruppi di dispositivi smart".

Come i precedenti dispositivi Echo Show, Echo Show 5 è compatibile con una vasta gamma di gadget per smart home, tra cui le baby camera Arlo e i video campanelli.

Sembra che Amazon stia promuovendo l'idea che gli utenti debbano avere più dispositivi Echo in casa piuttosto che uno solo, affermando che "con Echo Show 5 in più stanze della vostra casa, puoi facilmente vedere cosa sta accadendo in un'altra camera o annunciare che la cena è pronta".

È ancora da vedere se i gli utenti spenderanno circa 80 € per ogni stanza collegando ciascuna con un Echo Show 5, ma potrebbe essere un'utile aggiunta per chi volesse portare Alexa in stanze a corto di spazio.